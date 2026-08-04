سلام بر حسین بن علی(درمکتب امام)

سلام بر حسين بن على كه با ياران معدود خويش، براى برچيدن بساط ظلم غاصبان خلافت بپا خاست و از ناچيز بودن عِده و عُده به خود خيال سازش با ستمگر را راه نداد و كربلا را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فرياد «هيهات منّاالذِّلَّةُ» اش را به گوش حق‌طلبان رساند كه در نظر دنياگرايان و ملت‌پرستان، آنچه از اين اولياى معظم الهى صادر شده برخلاف عقل و شرع است. قيام بدون تجهيزات كافى را عقل آنان نمى‏پسندد و شرع آنان اجازه نمى‏دهد.

صحیفه امام؛ ج20؛ ص87 | پیام به زائران خانه خدا؛ 16 مرداد 1365