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کد خبر: ۳۳۵۴۶۰
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
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سلام بر حسین بن علی(درمکتب امام)

سلام بر حسين بن على كه با ياران معدود خويش، براى برچيدن بساط ظلم غاصبان خلافت بپا خاست و از ناچيز بودن عِده و عُده به خود خيال سازش با ستمگر را راه نداد و كربلا را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فرياد «هيهات منّاالذِّلَّةُ» اش را به گوش حق‌طلبان رساند كه در نظر دنياگرايان و ملت‌پرستان، آنچه از اين اولياى معظم الهى صادر شده برخلاف عقل و شرع است. قيام بدون تجهيزات كافى را عقل آنان نمى‏پسندد و شرع آنان اجازه نمى‏دهد.
صحیفه امام؛ ج20؛ ص87 | پیام به زائران خانه خدا؛ 16 مرداد 1365

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