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کد خبر: ۳۳۵۴۵۹
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۸
سرویس کیهان » اخبار
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فرمانده نیروی زمینی سپاه:

آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمن خارجی و گروهک‌های تروریستی هستیم

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی گفت: رزمندگان مناطق عملیاتی شمالغرب آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهک‌های تروریستی هستند.
سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید از آمادگی‌های عملیاتی و رزمی بالای رزمندگان غیور مناطق عملیاتی شمالغرب، به اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی نیروی زمینی سپاه در مناطق عملیاتی در کل کشور از جمله مناطق عملیاتی شمالغرب تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی سپاه، وی گفت: به حول و قوه الهی با تجربه گرانقدر سال‌های متمادی دفاع از سرزمین مقدس ایران اسلامی و بهره‌گیری از ایمان و تکنولوژی و علوم روز، رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا‌(ع) نیروی زمینی سپاه، تحت فرمان فرمانده معظم کل قوا، آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان خارجی و سران و عناصر گروهک‌های تروریستی هستند تا این سرزمین را به گورستان دسته جمعی عناصر خبیث و مزدور مبدل کنند.

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