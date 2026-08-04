ترامپ مجبور شد اعتراف کند ایران بازیگری مهم در عرصه جهان است
نماینده حزبالله طی سخنانی درباره تحولات اخیر اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر لغو حمله به ایران به خاطر آینده جهان، اعترافی آشکار به این است که هرگونه جنگی علیه ایران، جهان را به خطر میاندازد.
ایهاب حماده، نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان طی سخنانی درباره تحولات اخیر منطقه و عقبنشینیهای مکرر ترامپ از تهدیدات پوچ خود علیه ایران اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مبنی بر لغو حمله به ایران به خاطر آینده جهان، اعترافی آشکار به این است که هرگونه جنگی علیه ایران، جهان را به خطر میاندازد.
وی افزود: این ثابت میکند که ایران بازیگر مهمی در صحنه جهانی است و در روزهای آینده شاهد اثرات آن در سراسر منطقه و قطعاً در لبنان خواهیم بود.
این نماینده حزبالله تاکید کرد: ما هرگز اجازه نخواهیم داد دشمن صهیونیستی تجربه آتشبس نمایشی 15 ماهه بعد از توافق 27 نوامبر 2024 را در لبنان تکرار کند. صبر و خویشتنداری ما حد و مرزی دارد و مقاومت همچنان ثابت قدم و آماده در میدان ایستاده است.
حماده تصریح کرد: ما به اهداف تعیین شده خود خواهیم رسید و لبنان هرگز در مسیر صهیونیستها حرکت نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم، این نماینده پارلمان لبنان در پایان گفت که علی رغم همه درد و رنجی که مردم ما میکشند و فداکاریهای آنها و شهدای زیادی که تقدیم کردیم و بهای بزرگی که برای آزادی و استقلال میپردازیم، سرزمین ما آزاد خواهد شد و دستیابی به پیروزی، قطعی است.