اجازۀ باز شدن کریدور دوم در تنگۀ هرمز را نمیدهیم
سرلشکر محسن رضایی گفت: بههیچوجه اجازۀ بازشدن کریدور دوم را در تنگۀ هرمز نمیدهیم.
سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سپاه در دوران جنگ تحمیلی هشتساله طی گفتوگو با برنامه ویژه خبری اظهار داشت: بههیچوجه اجازۀ بازشدن کریدور دوم را در تنگۀ هرمز نمیدهیم و اگر ناو و نیروی نظامی هم به تنگۀ هرمز بیاورند آنها را هدف قرار میدهیم.
آماده حمله به ۳ نقطه اوکراین بودیم
سرلشکر رضایی با اشاره به حمله اوکراین به کشتی ایرانی گفت: ما آماده بودیم به ۳ منطقه از اوکراین حمله کنیم اما بعد از اینکه گفتند اشتباهی حمله کردیم، پاسخ را متوقف کردیم تا ادعای آنها را بررسی کنیم، البته اگر اشتباه هم باشد، ما بهازا دارد.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تشریح نبرد هرمز گفت: در دور جدید حملات اولا اسرائیل حضور نداشت و ثانیا محور حملات جنوب کشور بود و احتمالا هدف آنها حمله زمینی برای باز کردن تنگ هرمز و یا به هدف تاسیسات هستهای ایران بود و در این راستا شروع به بمباران پلهای ارتباطی و رادارها و برخی مراکز نظامی کردند تا لجستیک ایران را در جهت حمله زمینی خود تضعیف کنند.
سرلشکر رضایی ادامه داد: ترامپ از فرمانده سنتکام خواست که حملات سنگینتر باشد چرا که موقعیت اقدام زمینی فراهم نشده است اما فرمانده سنتکام به او پاسخ داد که نهایت توان به کار گرفته شده است و باز هم موفق نبودند و این نشان از اشتباه محاسباتی فرماندهان نظامی آمریکا دارد.
وی افزود: در پاسخ به تجاوز آمریکا، ایران حملات موج وار، شدید و دقیق به پایگاههای آمریکا در منطقه انجام داد که باعث جابه جایی نیروهای آمریکا شد و فرماندهی آنها ابتدا از قطر به اردن و سپس به اسرائیل منتقل گردید و این یعنی فرماندهی و پشتیبانی از محل درگیری بسیار دور شد؛ بنابراین ایران طرح آنها را بر هم زد و جنگ سوم ترامپ علیه ایران در میانه راه شکست خورد و یک ناکامی شدید به ناکامیهای پیشین ترامپ اضافه شد و ما تا دو روز پس از توقف حملات آمریکا نیز به حملاتمان ادامه دادیم.
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس 8 ساله در تشریح دلیل عدم مشارکت رژیم صهیونیستی در درگیری اخیر، بیان داشت: اولاً اسرائیل در دیگر جبههها همچون غزه و کرانه باختری و لبنان درگیر است و ثانیاً اینکه ترامپ میخواست وانمود کند که بدون دخالت و فشار اسرائیل این جنگ را آغاز کرده است.
سردار سرلشکر محسن رضایی در پاسخ به این سؤال که آیا اکنون آتشبس برقرار است؛ اظهار داشت: اکنون آتشبسی به آن معنا وجود ندارد اما نکته این است که حملات ما معنادار شده است و اخیرا آمریکا اعلام کرد که در درگیریهای اخیر 650 کشته و زخمی داشتهاند که البته برآورد ما نزدیک به 500 کشته و تعداد زیادی زخمی است.
فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه غرب آسیا؛ هشدار داد: این دست و پا زدنهای آمریکا ممکن است جرقههای جنگ جهانی سوم را فعال کند و شرایط کنونی غرب آسیا بسیار پتانسیل بالاتری نسبت به اروپای پیش از جنگ جهانی دوم دارد؛ تنگه هرمز و خلیجفارس نقطهای بسیار حساس است که اقدامات و اهداف آمریکا برای تسلط بر تنگه هرمز پتانسیل ایجاد منازعات فرامنطقهای و دخیل شدن سایر قدرتها را دارد.
سرلشکر رضایی ادامه داد: ترامپ قصد فعال کردن ناتو در جنگ را دارد و حالا انگلیس نیز با آمدن نخستوزیر جدید تمایلاتی برای مداخلات نشان داده که البته این دست و پا زدنهایشان از استیصال و سرگردانی و شکست در جنگ چهل روزه و هفدهروزه است؛ نتانیاهو در سفر اخیرش دوباره به دنبال کشاندن آمریکا به تشدید تنش و فریب دادن ترامپ بود که البته این بار خیلی موفق نبود.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند این اقدامات آمریکا ناشی از خطا نیست بلکه در راستای سناریوی مدیریت جنگ و بازارهای انرژی تا انتخابات میاندورهای آمریکا است؛ تشریح کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم، آمریکا اشتباهات بزرگی داشته است و اینکه آنها در پی اشتباه و شکستهای پیدرپی، بهدنبال اصلاح نقشهها و عملکردها و سناریوها باشند طبیعی است؛ اما از کجا معلوم که این سناریوها موفق شود؟ حال آنکه ما در این جنگ به شدت ضعف کیاست در فرماندهی آمریکا را نسبت به جنگهای پیشین آنها میبینیم و شاهد اقدامات غیرفنی و غیر تکنیکی از آنها هستیم و از دیگر سو وزیر دفاع آنها نیز در این حوزه تخصص آنچنانی ندارد و میبینیم که آنها با وجود تکنولوژی و تجهیزات بسیار پیشرفته بهدلیل ضعف فرماندهی شکست خوردهاند و همه بدانند که آنها به شدت مستاصلند و در آینده از این دوران بهعنوان دوره سیاهی در تاریخ آمریکا یاد خواهد شد.