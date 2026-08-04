بقائی: در حال حاضر مذاکرهای با آمریکا نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه با رد برخی گمانهزنیها درباره آغاز گفتوگو با واشنگتن، تصریح کرد: در شرایط کنونی هیچ مذاکرهای میان ایران و آمریکا در جریان نیست و گفتوگوها صرفاً با عمان و با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز دنبال میشود.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه (12مردادماه) با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت: این حملات بار دیگر جان شهروندان ایرانی را گرفته است.
وی با اشاره به کشته شدن «قیصر جعفری» راننده تاکسی، همسر و فرزند دوسالهاش و همچنین یتیم شدن دو نوجوان این خانواده، به خانواده شهدای این حادثه تبریک و تسلیت گفت.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین از نیما مرادی، جوان اهل بندر انزلی که در حمله به یک کشتی تجاری در دریای خزر جان باخت، یاد کرد.
وی افزود: فعالیتهای دیپلماتیک وزارت امور خارجه همچنان ادامه دارد و وزیر امور خارجه نیز در روزهای گذشته برای پیگیری امنیت و منافع ایران با همتایان خود رایزنیهایی انجام داده است.
مذاکراتی با آمریکا نداریم
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رایزنیهای جاری با عمان تأکید کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوءبرداشت باید روشن شود که ایران در حال حاضر هیچ مذاکرهای با آمریکا ندارد.
به گفته وی، مذاکرات موجود تنها میان ایران و عمان و درباره تعیین مسیر ایمن تردد کشتیها در تنگه هرمز است. بقائی توضیح داد: هدف از این گفتوگوها، طراحی یک مسیر موقت برای تأمین امنیت کشتیرانی است و این مذاکرات بهصورت دوجانبه میان دو کشور ساحلی انجام میشود.
وی افزود: موضوعات مرتبط با روابط ایران و آمریکا در این مذاکرات مطرح نیست و هرگونه تصمیم درباره آن به شرایط آینده بستگی خواهد داشت. همچنین درباره ادعای آغاز مذاکرات با ایران از سوی دونالد ترامپ گفت که چنین موضوعی صحت ندارد و اعضای تیم مذاکرهکننده در ایران حضور دارند.
بقائی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش کشورهای منطقه برای کاهش تنشها نیز اظهار داشت: مشارکت کشورهای منطقه در تأمین امنیت، اقدامی مثبت است، اما آنچه مانع ادامه اقدامات آمریکا علیه ایران خواهد شد، اقتدار و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است. وی همچنین درباره نقش چین در تحولات اخیر گفت: پکن همانند سایر کشورها برای جلوگیری از تشدید تنشها تلاش میکند، اما میانجی میان ایران و آمریکا نیست و در این زمینه پاکستان نقش اصلی را برعهده دارد و قطر نیز همکاری میکند.
مسئول آتشافروزی در منطقه، آمریکاست
بقائی در پاسخ به ادعاهای مطرحشده درباره گسترش جنگ از سوی ایران، این ادعاها را رد کرد و گفت: موضوع یمن به مردم این کشور مربوط است و جمهوری اسلامی همواره بر راهحل سیاسی و گفتوگو تأکید کرده است.
وی افزود: نسبت دادن همه تحولات منطقه به ایران، تلاشی برای فرار از مسئولیت آمریکاست و کشوری که آغازگر جنگ و بیثباتی بوده، باید پاسخگوی پیامدهای آن باشد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین اعلام کرد از اعزام هیئتهایی از قطر یا پاکستان برای آغاز مذاکره با آمریکا اطلاعی ندارد و برنامهای برای میزبانی یا سفر در این زمینه وجود ندارد.
حمایت آمریکا از اسرائیل در حمله به جنوب لبنان
بقائی با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غزه، کرانه باختری و لبنان، آمریکا را حامی اصلی این اقدامات دانست و تأکید کرد: سکوت جامعه جهانی و عادیسازی این جنایتها قابل قبول نیست.
وی همچنین درباره روابط ایران و چین گفت همکاریهای دو کشور بر پایه مشارکت راهبردی ادامه دارد، اما درباره مسائل نظامی اظهار نظری نکرد. در بخش دیگری از سخنانش نیز روابط ایران و ونزوئلا را مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک توصیف کرد و گفت سوءتفاهمهای احتمالی میان دو کشور تأثیری بر روند روابط نخواهد داشت.
بقائی درباره پیگیری حقوقی حملات صورتگرفته به میناب، لامرد و قشم نیز این اقدامات را مصداق جنایت جنگی خواند و اعلام کرد: جمهوری اسلامی از همه ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای پاسخگو کردن عاملان این حملات استفاده خواهد کرد. وی همچنین درباره حادثه رخ داده در دریای خزر گفت: ایران برای پاسخگو کردن اوکراین و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
آمریکا تفاهمنامه را نقض کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تفاهم انجامشده درباره مدیریت تردد دریایی گفت: ایران به تعهدات خود پایبند بوده، اما آمریکا با انجام حملات جدید و بازگرداندن محدودیتهای دریایی، این تفاهم را نقض کرده است.
وی افزود: مذاکرات ایران و عمان برای تعیین مسیری مشترک و ایمن جهت عبور کشتیها ادامه دارد و هدف، تأمین منافع دو کشور ساحلی و کاهش تنشها در منطقه است. بقائی همچنین از ارجاع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس خبر داد و ابراز امیدواری کرد تصویب آن به تقویت همکاری میان کشورهای ساحلی این دریا منجر شود.
مقاومت فلسطین برای تداوم حیات، ابزاری جز مقاومت ندارد
بقائی در بخش پایانی نشست خبری با اشاره به تحولات فلسطین، گفت: با توجه به بیاعتمادی نسبت به رژیم صهیونیستی، مقاومت فلسطین راهی جز ادامه مقاومت برای دفاع از حق تعیین سرنوشت خود ندارد.
وی همچنین حمله مشترک آمریکا و عربستان به عراق را محکوم کرد و اقدامات آمریکا علیه کشتیهای ایرانی را مصداق دزدی دریایی دانست.
به گزارش مهر، سخنگوی وزارت خارجه در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی قصد حمله به هیچ کشوری را ندارد و اقدامات دفاعی ایران صرفاً متوجه مراکز و پایگاههایی است که از آنها علیه ایران استفاده میشود.
وی همچنین اظهارات اخیر ترامپ درباره ونزوئلا وگرینلند را نشانه بازگشت به رویکردهای استعمارگرایانه دانست و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست در برابر این روند موضعگیری مسئولانه داشته باشند.