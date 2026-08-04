

در حالی که دونالد ترامپ با انتقال صحنه نبرد از میدان واقعی به فضای مجازی، مشغول جنگ رسانه‌ای علیه ایران است و از «تروث سوشال» روان مردم را هدف می‌گیرد، مدعیان اصلاحات شیپور «عقب‌نشینی» زده و بر «طبل مذاکره» می‌کوبند.

«بلوف» یک روزه ترامپ و انتقال صحنه نبرد از میدان واقعی به فضای مجازی، پشت پرده تسلیحاتی آمریکا را نمایان کرد؛ پس از دیدار رئیس‌جمهور ماجراجوی آمریکا و نتانیاهو در کاخ سفید، ترامپ در 31 جولای 2026 (9 مرداد 1405) از تدارک حمله جدید به ایران گفت اما 1 آگوست (10 مرداد) با انتشار پیامی در تروث سوشال از لغو حمله خبر داد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از حیرت و تعجب کابینه نتانیاهو خبر داد و اعتراف کرد: «نتانیاهو و اعضای کابینه امنیتی از طریق پست ترامپ از تصمیم لغو حمله به ایران مطلع شدند».

«باراک راوید»، خبرنگار «اکسیوس» نیز نوشت: «لغو حملات به ایران، بار دیگر نشان داد که میزان نفوذ نتانیاهو بر ترامپ تا چه اندازه کاهش یافته است».

در پس حیرت «شبکه 12 رژیم» و تحلیل باراک راوید، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» به واقعیت ماجرا اشاره کرد و نوشت: «موشک‌های رهگیر پدافندی سریع‌تر از آنچه تولید و جایگزین شوند، مصرف می‌شوند. ادامه درگیری نیز ذخایر سامانه‌های دفاع موشکی کوتاه‌برد و میان‌برد مانند پاتریوت را که در اختیار آمریکا، اسرائیل و دیگر متحدان منطقه‌ای آن‌هاست، کاهش داده است»؛ با وجود کمبود ذخایر و دست به عصا راه رفتن ترامپ، جنگ متوقف نشده و از صحنه واقعی به حوزه مجازی انتقال یافته است اما مدعیان اصلاحات به جای مقابله با دشمن، شیپور عقب‌نشینی یا طبل مذاکره می‌زنند.

11 مرداد یک روز پس از «بلوف یک روزه ترامپ» و لغو حمله، روزنامه زنجیره‌ای «سازندگی» نوشت: «زمان تصمیم بزرگ فرا رسیده است»؛ این روزنامه ذیل تیتر «هزینه‌های جنگ و فرصت‌های صلح» ما را به ترک مخاصمه با حریف جنگ‌طلب خواند و ادامه داد: «در سیاست، گاهی بزرگ‌ترین پیروزی نه در ادامه نبرد بلکه در یافتن راهی برای پایان دادن به آن است».

پس از توصیه به عقب‌نشینی در مقابل جنگ‌طلبان، حزب اشرافی کارگزاران نیز با صدور بیانیه‌ای بر طبل مذاکره کوفت و توافق با کسی که به عهدشکنی شهرت دارد را صلاح کار خواند؛ کارگزاران طی یک اقدام «طنزآمیز» به دستگاه دیپلماسی ماموریت داد که بر سر داشته‌هایمان با آمریکا به مذاکره‌ نشسته و به توافقی شرافتمندانه برسد.

این حزب با نادیده گرفتن قدرت و سلطه بلامنازع ایران در هرمز نوشت: «ضمن ادای احترام به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی جغرافیای سیاسی ایران در خلیج ‌فارس و تنگه هرمز، معتقدیم دستگاه دیپلماسی کشور می‌تواند به توافقی شرافتمندانه برای حفظ این شریان و شاهرگ ژئوپلیتیک ایران در شرایط صلح برسد».