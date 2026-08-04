ایران با هدف قرار دادن مراکز داده و هوش مصنوعی آمریکا در منطقه، آسیب‌پذیری غول‌های فناوری را آشکار کرد.

شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان گزارش داد: درگیری میان ایران و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده و مراکز داده هوش مصنوعی در منطقه خلیج‌فارس به یکی از اهداف حملات تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی فناوری در برابر درگیری‌های نظامی را افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌ها، ایران در جریان این درگیری‌ها چندین مرکز داده در کشورهای منطقه را هدف حملات موشکی قرار داده است. این حملات، مراکز داده‌ای را تحت تأثیر قرار داده که نقش مهمی در توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، خدمات ابری و پروژه‌های راهبردی دولت‌ها دارند.

در یکی از این موارد، یک مرکز داده شرکت آمازون در بحرین برای دومین بار هدف حمله موشکی قرار گرفت. شرکت آمازون درباره این حملات اظهارنظری نکرده، اما داشبورد خدمات ابری این شرکت از اختلال در منطقه پس از حمله نخست در 30‌ آوریل خبر داده و تصاویر ماهواره‌ای نیز خسارات گسترده به این مرکز را نشان داده است.

سپاه پاسداران ایران پیش‌تر فهرستی از 29 هدف فناوری در منطقه منتشر کرده بود که شامل مراکز مرتبط با شرکت‌هایی مانند آمازون، گوگل، مایکروسافت، انویدیا و پالانتیر می‌شد. تهران اعلام کرده بود برخی از این مراکز به دلیل ارتباط با خدمات ابری و قراردادهای دفاعی آمریکا، اهداف نظامی محسوب می‌شوند.

مراکز داده کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در سال‌های اخیر به بخش مهمی از برنامه‌های توسعه هوش مصنوعی این منطقه تبدیل شده‌اند. عربستان سعودی و امارات سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در این حوزه انجام داده‌اند و چندین شرکت بزرگ فناوری آمریکا نیز در پروژه‌های مرتبط با هوش مصنوعی در منطقه مشارکت دارند.

کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات مجموعاً بیش از 2 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی را با همکاری آمریکا برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، این زیرساخت‌ها را در معرض تهدیدهای امنیتی قرار داده است.

کارشناسان معتقدند دلیل اهمیت یافتن این مراکز در جنگ‌های جدید، نقش حیاتی آنها در اقتصاد و فناوری هوش مصنوعی است. حمله به مراکز داده می‌تواند با هزینه‌ای نسبتاً پایین، اختلال قابل توجهی در زیرساخت‌های فناوری ایجاد کند. از سوی دیگر، کشورهایی که این مراکز را هدف قرار می‌دهند، می‌توانند آنها را به دلیل ارتباط احتمالی با خدمات نظامی و دولتی، اهداف مشروع معرفی کنند.

«اندرو ردی»، استاد سیاست عمومی دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، گفت مراکز داده لزوماً برچسب نظامی ندارند، اما ممکن است همزمان میزبان داده‌های مرتبط با امور نظامی و فعالیت‌های تجاری باشند. به گفته او، از نگاه ایران، شرکت‌هایی مانند آمازون که خدمات ابری به نهادهای آمریکایی ارائه می‌کنند، می‌توانند بخشی از زیرساخت‌های مرتبط با قدرت نظامی آمریکا تلقی شوند. به گزارش تسنیم، حملات اخیر نگرانی‌هایی را برای شرکت‌های فناوری و دولت‌هایی که به دنبال توسعه مراکز داده هستند، ایجاد کرده است. کارشناسان می‌گویند این مراکز در عمل ساختمان‌هایی بزرگ با تجهیزات بسیار گران‌قیمت هستند و مقاوم‌سازی کامل آنها در برابر حملات موشکی و پهپادی دشوار است.