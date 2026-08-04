خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ارتش تروریستی آمریکا تقریبا تمام موشک‌های دوربرد نقطه‌زن خود را در حملات متجاوزانه علیه ایران مصرف کرده است- موضوعی که نگرانی‌ها درباره درگیری‌های آتی آمریکا را افزایش داده است.

رویترز بنا بر ادعای سه منبع آگاه گزارش داد، ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا در طی جنگ متجاوزانه و غیرقانونی علیه ایران که وارد ششمین ماه خود شده است بخش زیادی از ذخیره موشک‌های دوربرد بسیار دقیق خود را مصرف کرده است که این موضوع نگرانی‌هایی را درباره آمادگی نظامی این کشور برای درگیری‌های آینده ایجاد کرده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: این موشک‌ها عمدتا سلاح‌های زمین‌به‌زمین ارتش هستند که با نام‌های سامانه موشکی تاکتیکی ارتش (اتکمز) و موشک‌های اصابت دقیق (پی‌آراس‌ام) شناخته می‌شوند.

به گفته دو نفر از منابع آگاه، ایالات متحده «تقریبا تمام» این سلاح‌ها را استفاده کرده است.

همچنین طبق گزارش‌های رسانه‌ای، ارتش آمریکا به دلیل رهگیری حملات پرحجم موشکی و پهپادی ایران در منطقه که در پاسخ به تجاوزگری آمریکایی- صهیونیستی در عملیات وعده صادق ۴ علیه منافع و پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه و علیه اهدافی در سراسر اراضی اشغالی مواجه شد، با کمبود شدید موشک‌های سامانه‌های پدافندی پیشرفته مواجه است. پنتاگون قرار بود برای تامین دوباره این مهمات از کنگره درخواست بودجه اضافی کند.

این میزان کاهش شدید ذخایر موشک‌های اتکمز و پی‌آراس‌ام ارتش، پیش از این گزارش نشده بود. این مهمات دوربرد بخش مهمی از زرادخانه نظامی را تشکیل می‌دهند و امکان حملات دقیق از فاصله ایمن را فراهم می‌کنند. موشک‌های اتکمز تامین‌شده توسط آمریکا نقش کلیدی در جنگ اوکراین ایفا کرده‌اند و به نیروهای اوکراینی امکان حمله به اهداف در عمق خاک روسیه را داده‌اند. موشک پی‌آراس‌ام نسل جدید و پیشرفته‌تری که جایگزین اتکمز خواهد شد، برد کوتاه‌تری دارد. کارشناسان می‌گویند این سلاح‌ها که هر کدام بیش از یک میلیون دلار هزینه دارند در هر درگیری با چین نیز حیاتی خواهند بود. منابع از اعلام تعداد دقیق باقی‌مانده از هر یک از این مهمات خودداری کردند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا این تجاوزگری علیه ایران را گشت‌وگذار کوتاه توصیف کرده بود اما با طولانی‌شدن جنگ، سه منبع آگاه ابراز نگرانی کردند که کاهش ذخایر موشکی می‌تواند توانایی آمریکا را در بازدارندگی در برابر دشمنان، از جمله روسیه و چین محدود کند.

منبع آگاه دیگری نیز گفت در حالی که فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) که بر نیروهای آمریکایی در غرب آسیا نظارت دارد- تقریبا تمام موشک‌های زمین‌پایه‌ای را که پیش از شروع جنگ در اختیار داشت، مصرف کرده است، توانسته از ذخایر ارتش در جاهای دیگر جایگزین کند. رویترز در ادامه نوشت: کارشناسان با وجود این که موافقند برخی مهمات، از جمله گلوله‌های توپخانه و چند نوع موشک، با نرخ‌های بی‌سابقه‌ای تولید می‌شوند، هشدار داده‌اند که عرضه ممکن است بسیار کمتر از آن چیزی باشد که برای یک جنگ طولانی‌مدت مورد نیاز است.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون در پاسخ به اظهارنظرها در این باره گفت: «ارتش آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان است و هر آنچه برای اجرای عملیات در زمان و مکان مورد نظر رئیس‌جمهور نیاز دارد، در اختیار دارد. ما عملیات موفق متعددی را در فرماندهی‌های جنگی مختلف اجرا کرده‌ایم و در عین حال اطمینان حاصل کرده‌ایم که ارتش آمریکا دارای زرادخانه عمیقی از قابلیت‌ها برای محافظت از مردم و منافع ما است.» کارشناسان می‌گویند به دلیل این که این سلاح‌ها امکان حمله به اهداف از فاصله دور را به ارتش آمریکا می‌دهند در جنگ با دشمنی که دفاع هوائی قوی دارد

- مانند چین- ارزشمند خواهند بود.

به گزارش ایسنا، همچنین بر اساس

گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل، ذخایر موشک پی‌آراس‌ام از ابتدا پایین بود، چرا که این مهمات نسبت جدید است اما ارتش آمریکا تعداد زیادی از آن‌ها را برای سال ۲۰۲۷ سفارش داده است. ارتش گفته است که اتکمز در شرف بازنشستگی است و تولید به سمت موشک‌های جدیدتر پی‌آراس‌ام پیش می‌رود.