دستاوردی که کمتر دیده شده است (نکته)
۱- یکی از بزرگترین دستاوردهای دو جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، پردهبرداری از چهره واقعی سران برخی از کشورهای عربی و برملا شدن هویت نه فقط منافقانه، بلکه مشرکانه آنهاست. مشارکت آشکار آنها با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران اسلامی برای بسیاری از ملتها کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که سران این به اصطلاح کشورها، بر خلاف آنچه تظاهر میکنند، نه فقط مسلمان نیستند، بلکه مزدوران و بردههای بیاختیاری هستند که با اشاره صاحباختیاران صهیونیست خود از هیچ جنایتی علیه اسلام و ملتهای مسلمان رویگردان نمیباشند. بخوانید!
۲- اخبار و گزارشهای مستندی که از درون کشورهای عربی به بیرون درز کرده است، حکایت از آن دارند که دولتهای حاکم بر این کشورها به علت مشارکت با آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله نظامی به ایران، با خشم گسترده ملتهای خود روبهرو شدهاند. جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، مردم این کشورها را به این باور قطعی رسانده است که سران دولتهای حاکم بر کشورهایشان اساساً به اسلام اعتقادی ندارند. یکی از علمای سعودی طی سخنانی در نماز جمعه یکی از شهرهای عربستان گفته است «بله ما با شیعیان اختلافنظر دینی داریم ولی این اختلافنظر نباید همراهی ما با کفار و مشرکان را درپی داشته باشد». این عالم اهل سنت در ادامه گفته است «همکاری و مشارکت ما با صهیونیستها در حمله نظامی به کشور اسلامی ایران، مرا به یاد این آیه شریفه از سوره مائده میاندازد که لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (سرسختترین مردم در کینهتوزی و دشمنی نسبت به مؤمنان، یهودیان و مشرکان هستند). این آیه شریفه پشت مرا میلرزاند زیرا ما را به علت همراهی با یهودیان در دشمنی با ایران، مشرک میداند. مگر ما با یهود علیه ایران همدست و همپیمان نشدهایم»! گفتنی است که از سرنوشت این عالم اهل سنت خبری در دست نیست!
۳- مردم در دو نقطه دوبی دو ساختمان متعلق به شرکتهای اسرائيلی را به آتش کشیدهاند. مردم در بحرین که بخش جداشده از کشورمان و متعلق به ایران است، همه شب
دست به تظاهرات ضدصهیونیستی میزنند و آلخلیفه را کافر میدانند. سازمان استخبارات (اطلاعات و امنیت) کویت تعداد قابل توجهی از معترضان به مشارکت کویت با آمریکا و رژیم صهیونیستی را بازداشت کرده است. در اردن علاوه بر پلیس، نیروهای ارتش نیز در تمام طول شبانهروز در خیابانها حضور دارند و نمونههای فراوانی از اعتراض منجر به بازداشت و حتی دو مورد از تیراندازی و قتل معترضان گزارش شده است. دولت قطر با صدور بیانیهای که از تلویزیون قطر پخش شد از مردم این کشورک خواسته است خویشتنداری خود را حفظ کنند و مردم این بیانیه را به تمسخر گرفته و میگویند؛ «از ما خواستهاند مشرک بودن سران دولت را تحمل کنیم»! چند گزارش نیز از بازداشت تعداد قابل توجهی از معترضان در قطر حکایت میکند و... این قصه سر دراز دارد که فقط به چند نمونه از آن اشاره کردهایم.
همه شواهد به وضوح از برانگیختگی نزدیک به شورش مردم مسلمان در کشورهای عربی همسو با آمریکا و اسرائيل حکایت میکنند و به قول یکی از اساتید عرب ساکن آمریکا، مشارکت مستقیم سران عرب با آمریکا و اسرائيل در حمله به ایران برای هیچکس کمترین تردیدی باقی نگذاشته است که سران این کشورها، کافر، مشرک، منافق و مزدور صهیونیستها هستند و ملتهای مسلمان نباید به حاکمیت مشرکان بر کشورهای اسلامی تن بدهند.
۴- حالا به این بخش از بیانات حکیمانه امام راحلمان (رضوانالله تعالیعلیه) نگاهی بیندازید. حضرت ایشان روز بیست و چهارم مرداد ماه سال ۱۳۵۸ در جمع یک هیئت دیپلماتیک که از سوریه به دیدار ایشان آمده بودند، میفرمایند: «هرچه ضعف در مسلمین و فساد در ممالک اسلامی است، از حکومتهای [وابسته] است. حکومتها به واسطۀ خودخواهی که دارند معالأسف برای اجانب بهطور نوکری عمل میکنند و برای ملت خودشان آقایی میکنند، و تمام مفاسد را همین نوکری و آقایی در ممالک مسلمین ایجاد کرده است. ملتها باید با دولتهایی که بر خلاف مصالح اسلامی و مصالح ملتها عمل میکنند همان معامله را بکنند که ملت ایران با شاه مخلوع کرد. و اگر این مطلب در آنجاهایی که دولتها بر خلاف مسیر ملتها عمل میکنند عمل بشود، حل مشکلات میشود و دست اجانب از ممالک اسلامی کوتاه میشود. و من از خدای تبارک و تعالی مسئلت میکنم که یا حکومتها را به هوش بیاورد که موافق اسلام و مصالح مسلمین عمل کنند، یا ملتها را بر آنها غلبه بدهد که آنها را قلع و قمع کند... اگر مسلمین مجتمع بودند، هرکدام یک سطل آب به اسرائیل میریختند او را سیل میبُرد».
۵- و بالاخره این پرسش از مراکز اطلاعاتی کشورمان در میان است که با وجود اشراف گستردهای که بر امور کشورهای یادشده دارند، چرا اخبار مربوط به اعتراضات مردم در این کشورها را منتشر نمیکنند؟! و جای این پیشنهاد به مسئولان محترم کشورمان نیز هست که وقتی هر از چندگاه بر حسن همجواری با کشورهای مورد اشاره تاکید میورزند، میان مردم این کشورها که برادران مسلمان هستند با سران حاکم بر آنها که مزدوران پلید صهیونیستها میباشند، تفاوت قائل شوند.
حسین شریعتمداری