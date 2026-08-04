نمیشه اونجا نری؟!(گفت و شنود)
گفت: وزیر خزانهداری آمریکا در مصاحبهای ادعا کرده است که «ممکن است فردا با ایران درباره تنگه هرمز به توافق برسیم»! و با این ادعا قیمت جهانی نفت را چند دلار کاهش داده است!
گفتم: حالا راست میگوید؟! و توافقی در جریان است؟!
گفت: چند ماه است که ترامپ و سایر مقامات آمریکایی برای کنترل بازار نفت، همین ادعای دروغ را مطرح میکنند! ولی مسئولان کشورمان در این خصوص توضیحی نمیدهند تا آنجا که «برت اریکسون»، کارشناس انرژی در مصاحبهای ابراز تعجب کرده است چرا مسئولان ایران همان لحظه اعلام نمیکنند که این ادعا دروغ است؟!
گفتم: حالا مسئولان مربوطه درباره ادعای وزیر خزانهداری آمریکا موضعی گرفتهاند یا نه؟!
گفت: مثل همیشه باید منتظر آن مقام آگاه باشیم که نمیخواهد نامش فاش شود!
گفتم: از یک شخص کمحوصله، آدرس یک جای دور را میپرسند. میگه؛ حالا نمیشه اونجا را بیخیال بشی و یک جای نزدیکتر بری؟!