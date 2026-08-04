فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۴۴۸
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

نمیشه اونجا نری؟!(گفت و شنود)

گفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه‌ای ادعا کرده است که «‌ممکن است فردا با ایران درباره تنگه هرمز به توافق برسیم‌»! و با این ادعا قیمت جهانی نفت را چند دلار کاهش داده است!
گفتم: حالا راست می‌گوید؟! و توافقی در جریان است؟!
گفت: چند ماه است که ترامپ و سایر مقامات آمریکایی برای کنترل بازار نفت، همین ادعای دروغ را مطرح می‌کنند! ولی مسئولان کشورمان در این خصوص توضیحی نمی‌دهند تا آنجا که «برت اریکسون»‌، کارشناس انرژی در مصاحبه‌ای ابراز تعجب کرده است چرا مسئولان ایران همان لحظه اعلام نمی‌کنند که این ادعا دروغ است؟!
گفتم: حالا مسئولان مربوطه درباره ادعای وزیر خزانه‌داری آمریکا موضعی گرفته‌اند یا نه؟!
گفت: مثل همیشه باید منتظر آن مقام آگاه باشیم که نمی‌خواهد نامش فاش شود!
گفتم: از یک شخص کم‌حوصله، آدرس یک جای دور را می‌پرسند. میگه؛ حالا نمیشه اونجا را بی‌خیال بشی و یک جای نزدیک‌تر بری؟!

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

شارژ کالابرگ مردادماه با زمان‌بندی جدید

تفاهم با عمان یا گشایش تنگه برای آمریکا؟!(نکته)

دو سال پیش از تحصن حتی توالت‌های سفارت را ساختند!

تنگه هرمز قابل معامله نیست برای آمریکا معبر باز نکنید

جبهه مدعی اصلاحات:  برخورد با مجرمان، اعتماد عمومی را کم می‌کند!

تنها راه، مقاومت در تنگه است! (یادداشت میهمان)

امید بستن به سراب فروپاشی ایران آمریکا را در باتلاق خاورمیانه دفن خواهد کرد

# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

ترامپ با «تسلیم ایران» آغاز کرد «تحقیر» نصیبش شد

تأثیر تنگه هرمز بر بحران نهاده‌های تولید مواد غذایی در جهان