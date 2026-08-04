کیهان و خوانندگان
* اربعین حسینی را به پیشگاه حضرت بقیهًْالله اعظم(عج) و نايبش امام سیدمجتبی خامنهای و امت خمینی و خامنهایها و جبهه مقاومت تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله این امت مبعوثشده حسینی با امداد الهی ریشه یزیدیان زمان را بخشکانند و زمینه ظهور حضرت مهدی عجلالله تعالی فرجه الشریف را مهیا نمایند.
قاری
* هراس صهیونیستها از ایران، تنها نگرانی از یک تهدید خارجی نیست. شکست در تقابل با ایران و ناتوانی در دستیابی به اهداف مورد نظر، موجب شده پیامدهای این رویارویی به عرصههای عمیق داخلی رژیم نیز سرایت کند. بهطوریکه امروز نگرانی از ایران در میان مقامات صهیونیست با احساس شکست، کاهش اعتماد عمومی و افزایش شکافهای داخلی درهم آمیخته است.
بابایلو
* افشای فعالیت گروههای مزدور وابسته به سرویسهای اطلاعاتی اوکراین در خاک عراق، ابعاد تازهای از گسترش دامنه نفوذ و عملیاتهای برونمرزی کییف در غرب آسیا را برملا کرده است. هدف از این عملیاتهای پنهانی، انجام خرابکاری و سپس منتسب کردن آن به گروههای مقاومت عراق بوده است تا از این طریق معادلات منطقهای دستخوش تغییر و تنش شود.
میرزابیگی
* نظر به اینکه آمریکا و رژیم صهیونی در این جنگ در تحقق چهار هدف اصلی خود شامل تغییر نظام سیاسی ایران، پایان دادن به برنامه غنیسازی اورانیوم، از بین بردن توان موشکهای دوربرد ایران و پایان دادن به حمایت ایران از جنبشهای مقاومت منطقه، شکست خوردهاند، به فاجعهای در بالاترین سطح مواجه شدهاند.
زینالزاده
* ایران با موقعیت جغرافیایی که از آن برخوردار است، در کنار توان موشکی و سبک خاص مبارزه فرماندهان جنگ، در هر سناریوی طراحی دشمن پیروز میدان خواهد بود. حمله زمینی آمریکا به ایران نیز آمریکا را در یک درگیری طولانی با تلفات بسیار سنگین گرفتار کرده و دامنه جنگ را به فرامنطقه گسترش خواهد داد.
افتخاری
* سید جواد نصرالله، فرزند ارشد شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان، ضمن تشریح جزئیاتی از زندگی شخصی و خانوادگی پدرش، بر نقش بیبدیل ایران در حمایت از مقاومت تأکید کرده و گفته ایران در سختترین دوران هم مقاومت را رها نکرد. قابل توجه عدهای فاقد بصیرت که با اهداف حزبی و جناحی مدام شعار میدادند ایران پشت حزبالله را خالی کرده است.
رخشنده
* با تحولات پرشتاب ماههای اخیر در غرب آسیا، از جمله جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران و ایجاد ناامنی در تنگههای هرمز و بابالمندب، مشاهده میکنیم محور مقاومت وارد فاز تکامل ساختاری شده و از یک شبکه دفاعی جدا از هم به یک جبهه مقاومت متحد با قابلیت همگامسازی و بازتولید قدرت در پهنه جغرافیایی از خلیجفارس تا دریای سرخ و شاخ آفریقا تبدیل شده است. اینجاست که باید گفت دشمن چه میخواست اما چه شد. دشمن با دست خودش برای مقاومت قدرت آفرید.
بیهقی
* با تحولاتی که درپی جنگ آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران شکل گرفت، انصارالله دیگر یک متغیر وابسته نیست. بلکه به عنوان یک قدرت منطقهای خوداتکا ظاهر شده است. همچنین عبور محور مقاومت از مرزهای سنتی و نفوذ به عمق استراتژیک قاره آفریقا و حضور در سودان، گواه بر فراملیسازی جریان مقاومت است.
خاقانی
* به گفته یک مورخ و پژوهشگر سوئیسی، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴، ۹۹۷ میلیارد دلار صرف هزینههای نظامی کرده است. در حالی که این رقم برای ایران تنها ۸ میلیارد دلار بوده است. این یعنی این که آمریکا هم چوب را خورده هم پیاز را.
آقابابا
* تجربۀ شکستخورده برجام، مذاکرات عمان و همچنین تجربۀ مذاکرات و تفاهمنامههای اخیر نشان داد آنچه میتواند حقوق ملت ایران را محقق کند، تنها قدرت است. امام شهید هم فرمودند چاره کار، ایران قوی است.
شیرزاد
* پیام اخیر امام خامنهای عزیز با موضوع حفظ وحدت و اعتماد به مسئولان ثابت کرد آنهایی که در این مدت تخریب مسئولان و مذاکرهکنندگان را با حدّت و شدّت دنبال کردند و «شعار علیه دشمن» را به «شعار علیه مسئولین»، تبدیل نمودند، به خطا رفتهاند.
یکتاپور
* همانگونه که سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن گفته، اهدای پرده کعبه به «جفری اپستین»، عمق پیوند و وابستگی مقامات سعودی به این فرد مفسد فیالارض و صهیونیسم را آشکار کرد.
سیفزاده
* سیاست جریان غربگرا در طول چند دهه گذشته نسبت به گسترش روابط ایران و چین موجب بیاعتمادی وگلهمندی چینیها بود که این ضعف و سیاست غلط الحمدلله در حال اصلاح میباشد.
راسخ
* یک فعال آلمانی: مدام میگویید ایران تا دو هفته دیگر به بمب اتم میرسد؛ پس چرا از ۲۰۰ کلاهک هستهای رژیم صهیونیستی حرفی نمیزنید؟
عربمقصود
* مسئولان دولتی باید این واقعیت را مدنظر قرار دهند که حفظ شیرازه اتحاد و سد کردن راه بهانهجویی دشمن، تنها با مدیریت میدان و امیدآفرینی محقق میشود، نه با بیانیهخوانیهای بیثمر!
رحمانی
* واقعبینی، یعنی دیدن واقعیت آنگونه که هست، نه آنگونه که دوست داریم باشد. یعنی پذیرفتن این که دشمن، قدرتمند، سازمانیافته و برخوردار از ابزارهای پیچیده است؛ اما در عین حال، شکستناپذیر و مطلقالعنان نیست. همان اندازه که کوچک شمردن دشمن خطاست، بزرگنمایی او نیز خطاست. واقعبینی، یعنی شناخت ظرفیتهای داخلی، ترمیم نقاط ضعف، تقویت انسجام اجتماعی و پرهیز از تصمیمات هیجانی.
داییزاده
* در میانه طوفان، ملت ایران نه به تسلیم نیاز دارد و نه به توهم؛ بلکه به همان چیزی نیاز دارد که همواره رمز ماندگاریاش بوده است: آرمانهای بلند، محاسبات دقیق و ارادهای که شکست را به رسمیت نمیشناسد.
نجفی
* چگونه محبت و عشق به آمریکا در رگ و پوست برخی غربگرایان رسوخ کرده است! ببینید یکی از آنها در مقالهای به زبان انگلیسی برای چندمین بار آمریکا را سفیدشویی و تطهیر کرد. او معتقد است «ریشه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی، اسرائیل است!» .
نیکنام
* گلن کارل افسر پیشین سیا میگوید: ایران هزینههای سنگینی را بر ایالات متحده تحمیل کرد؛ هزینههای وارد بر ایالات متحده، چه از منظر انسانی و چه مالی، بسیار بالاست! به همین خاطر است که ترامپ احمق یکطرفه آتشبس نمود و جرأت اعلام کشتههای خود را ندارد.
کرمی
* با توجه به اثبات شکست مطلق آمریکا و رژیم صهیونیستی در رسیدن به اهدافشان در ایران و در رأس آنها براندازی نظام جمهوری اسلامی، اکنون دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان مسئولیت مهمی در تشریح نقشه اولیه مشترک نتانیاهو-ترامپ و چرایی ناکامی و تباهی آن دارد.
خطیبی
* صحبت از مذاکره و حل بحران از طریق گفتوگو آن هم با روانپریش خودشیفتهای مثل ترامپ، اگر خوشخیالی نباشد، سادهاندیشی محض است. آیا با دشمنی که هدفش را خیلی واضح و عیان اعلام کرده و گفته به دنبال براندازی، تضعیف و تجزیه ایران است، میتوان با مذاکره به نتیجه رسید؟!
رجبی
* چرا جلسه مجازی مجلس با حضور آنلاین ۲۴۰ نفر نماینده ثبت شد. غیبت
۵۰ نفر از نمایندگان آن هم در یک جلسه مجازی که میتوانستند از هر نقطه کشور به آن بپیوندند چه مفهومی دارد؟
طاهری
* ترامپ در حلقه تکرار گرفتار شده و نمیداند چطور از این گرداب خود ساخته خارج بشود. اینجاست که باید گفت ترامپ اشتباهاً وارد جنگ با ابرقدرتی
به نام ایران شد.
فرزین
* باید هوشیار بود. گزارشها و ارزیابی اطلاعاتی نشان میدهد ادعای کاهش موشکهای رهگیر آمریکا یک بهانه است و ترامپ در صورت غلبه بر نگرانیهای اقتصادی، حملات گسترده علیه ایران را آغاز خواهد کرد.
نیکجه