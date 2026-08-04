تلاقی دو اراده پولادین در هندسه قدرت(یادداشت روز)

راهپیمایی اربعین قطعاً باشکوه‌ترین رخدادی است که نمونه آن را در طول تاریخ نداشته‌ایم و این فستیوال بزرگ تاریخی حاصل نگاه راهبردی امام شهید انقلاب و تلاش بی‌وقفه سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سلیمانی است که با سقوط دولت بعث عراق از سال 1381 شکل گرفت و امروز شاهد حضور دهها میلیونی عاشقان حسین بن علی‌(ع) و نمایش قدرت جبهه مقاومت در برابر جبهه کفر هستیم. آنچه این روزها در عراق دیده شد‌، در واقع اوج بصیرت ملت مبعوث شده و انقلابی ایران و عراق را به نمایش گذاشت و در این نمایش قدرت‌، شاهد تلاقی دو خورشید درخشان در سپهر استقامت بودیم؛ دو پدیده‌ای که هرچند در ظاهر دو ساحت متفاوت دارند، اما در حقیقت، دو روی یک سکه‌اند که ضرب آن «اقتدار ملی» و «ظهور تمدنی» است. از یک‌سو، میدان دفاع مقدس که نزدیک به 160روز است با نفس‌های گرم و گام‌های استوار مردم در خیابان‌ها و تجمعات حماسه‌آفرین، خاکریزهای دشمن را در جنگی ترکیبی به لرزه درآورده است و از سوی دیگر، اقیانوس بیکران «اربعین» که به عنوان تمدن‌سازترین رزمایش معنوی بشر، مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و طنین «لبیک یا حسین» را به گوش جهانیان رسانده است. قطعاً آن روز از دهه 80 که امام شهید روشن ضمیر ما به مالک اشتر میدان نبرد خود حاج قاسم مأموریت دادند که راهپیمایی اربعین، این پدیده بی‌نظیر مبعوث شدن شیعه را طراحی و اجرا کنند بدرستی می‌دانستند که روزگاری نه‌چندان دور فرا خواهد رسید که جهان با چنین تجمع گسترده‌ای در بُهت و حیرت فرو خواهد رفت. یقیناً امام شهید برای این روزهای راهپیمایی اربعین مأموریت داشتند همان‌گونه که برای مبعوث شدن ملت ایران به خیابان‌ها پس از جنگ رمضان مأموریت داشتند. مأموریت راهپیمایی اربعین در سال 1381 پس از حمله آمریکا به عراق و آمادگی مردم عراق در پذیرش برادران ایرانی خود آغاز شد و مأموریت مبعوث کردن ملت ایران به خیابان با شهادت مظلومانه این نفس زکیه الهی در جنگ رمضان آغاز شد. در رابطه با اربعین امسال که استثناء‌ترین اربعین در طول این سال‌ها بود‌، چند نکته گفتنی است:

1- در این رستاخیز بزرگ‌، برخی ذهن‌های پرسشگر به این دوگانه می‌اندیشیدند که «راهپیمایی اربعین یا تجمع خیابانی؟». پاسخ به این سؤال، نه در پیچیدگی‌های تحلیل‌های سیاسی که در بطن فرهنگ عاشورایی نهفته است. مگر می‌شود میان امام حسین(ع) و راه او تضاد قائل شد؟ مگر می‌شود میان دفاع از حریم ولایت در میدان جهاد تبیین خیابان‌ها و بیعت با خون خدا در مسیر نجف به کربلا، انفکاک ایجاد کرد؟ این دو، نه تنها تضادی ندارند، بلکه مکمل و مقوّم یکدیگرند. جبهه واحدی هستند با دو عرصه؛ در یکی «اعلام اراده مقاومت » و در دیگری

«نمایش قدرت مقاومت» وجود دارد.

2- دشمن زبون که در میدان عمل، سیلی‌های پی‌درپی از اراده ملت ایران خورده است و در عرصه‌های سخت نظامی و امنیتی، آرزوی فروپاشی نظم اجتماعی را به گور برده است، بار دیگر در اربعین امسال به سیاق همیشگی‌اش به جنگ نرم و عملیات روانی روی آورد و اتاق‌های فکر غربی- عبری- عربی که «راهپیمایی اربعین» را مورد آماج حملات خود قرار می‌دادند‌، می‌دانستند این مراسم بی‌نظیر‌، ستون فقرات قدرت نرم جبهه مقاومت است و تنها یک رزمایش و پیاده‌روی آیینی نبوده و نیست؛ بلکه بزرگ‌ترین مانور قدرت منطق حسینی علیه نظام سلطه است.

تلاش مذبوحانه دشمن برای «کاستن از شکوه اربعین»، «ایجاد ناامنی روانی»، «دمیدن در آتش تفرقه بین دو ملت ایران و عراق» و «تخریب اعتماد عمومی»، نشان از عمق استیصال آنان دارد. دشمن می‌داند که اگر این سیل خروشان انسانی، پیوند قلبی خود را با آرمان‌های انقلاب و مرجعیت هوشمند حفظ کند که بحمدالله حفظ کرده و در نقطه تعالی آن ایستاده است‌، دیگر هیچ سدی در برابر موج بیداری اسلامی ملت‌ها نخواهد ایستاد. دیدیم در آغازین روزهایی که مراسم راهپیمایی اربعین شروع شده بود برخی با جعل اخبار، بزرگ‌نمایی خطرات سفر به عراق و شبیه‌سازی دروغین از وضعیت امنیت، در صدد ایجاد ترس و ناامیدی در مسیر این حرکت بزرگ بودند که همه این اقدامات و رفتارها، ناشی از ترسی بودکه اربعین امسال، با توجه به شرایط خاص کشور و منطقه‌، تبدیل به اقتدار برای جمهوری اسلامی شده است.

حمله ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا با همکاری دولت دست نشانده سعودی به مواضع «حشدالشعبی» در خاک عراق، نه یک حادثه نظامی منفرد، بلکه یک «راهبرد شکست‌خورده» برای به حاشیه راندن حماسه تمدن‌ساز اربعین بود. دشمنان که از طوفان خروشان میلیون‌ها راهپیمایان حسینی در هراس بودند‌، می‌خواستند با هدف قرار دادن ستون فقرات تأمین امنیت زوار یعنی حشدالشعبی، «ناامنی» را به متن اربعین تزریق کنند. اما مثل همیشه تیر آنها به سنگ خورد و با وجود آنکه بیش از 20 نیروی حشدالشعبی و چند نیروی امنیتی ایرانی که برای کمک به مقاومت عراق در کنار جریان مقاومت عراق قرار داشتند و به شهادت رسیدند‌، کوچک‌ترین خللی در برنامه راهپیمایان

چند ده میلیونی اربعین ایجاد نشد.

در اصل این جنایت، ماهیت واقعی دوگانه به ‌هم پیوسته

«آمریکا- سعودی» را بیش از پیش آشکار کرد. آن‌ها خوب می‌دانند که «اربعین»، قلب تپنده جهان اسلام و کانون جوشش اراده‌های پولادینی است که خواب راحت را از چشم مستکبران عالم و اذناب آنها ربوده است. هدف از این تجاوز، فراتر از یک عملیات ایذایی، «ایجاد انشقاق امنیتی» و ترساندن خیل عاشقان حسین بن علی‌(ع) بود. آن‌ها در محاسبات حقیرانه خود پنداشتند با شهادت فرزندان غیور دو ملت ایران و عراق که شبانه‌روز در حال حراست از کشور‌های خود هستند‌، می‌توانند خللی در این رزمایش و فستیوال عظیم دینی و فرهنگی ایجاد کنند که به لطف خدا تاکنون نتوانستند.

3- دشمن تصور می‌کرد با این اقدام، ملت ایران و عراق را بر سر یک دوراهی سخت قرار می‌دهد: «امنیت یا زیارت؟». غافل از آنکه برای ملت امام حسین(ع)، «امنیت» و «زیارت» در یک کفه ترازو جای دارند. این حمله، نه تنها زوار را مرعوب نکرد، بلکه پیوند خونی مدافعان حرم در حشدالشعبی با آرمان‌های حسینی را نزد افکار عمومی جهان پررنگ‌تر ساخت. امروز جبهه نبرد را در دو عرصه می‌توان به سهولت دید؛ چه در خیابان‌های ایران که نزدیک به 160 روز است در دفاع مقدس به عنوان پشتوانه میدان حضور دارند و چه در بیابان‌های عراق که خون پاک مدافعان امنیت اربعین، مسیر زوار را متبرک کرده است.

4- امام حسین(ع) به ما آموخت که پیروزی، در گرو بقای فیزیکی نیست؛ بلکه در «ایجاد رخنه در نظام باطل» است. درس بنیادین اربعین، «تاب‌آوری راهبردی» است. وقتی میلیون‌ها انسان با تکیه بر ایمان، سختی‌های مسیر را به جان می‌خرند تا خود را به سرچشمه نور برسانند، یعنی نظام ذهنی آنان در برابر «ترس از دشمن» واکسینه شده است. دقیقاً همین الگوست که ستون فقرات تاب‌آوری ملی ما را در برابر جنگ اقتصادی و تبلیغاتی دشمن شکل داده است. دشمن به دنبال فروپاشی نظم ذهنی مردم بود‌، اما اربعین، نمایشگاه عینی شکست این راهبرد بود. آنگونه که شاهد بودیم دشمن آمریکایی با وجود حمله به حشدالشعبی و بخشی از خاک عراق برای کمرنگ کردن حماسه ماندگار راهپیمایی اربعین و شکست این راهبرد خود دچار انفعال و استیصال شد ونسبت به تعرض مجدد به خاک ایران بارها با وجود تعیین زمان حمله به زیر ساخت‌های کشور‌، عقب‌نشینی کرد. این نشان می‌دهد که گام‌های استوار زائران در مسیر کربلا، پیامی مستقیم به کاخ سفید و تل‌آویو است که «ملتی که از مرگ نمی‌هراسد و با حسین بن علی‌(ع) بیعت کرده است با هیچ عملیات نظامی و روانی به زانو درنخواهد آمد.»

5- این نکته نباید فراموش شود در شرایطی که دشمن با تمام قوا سعی دارد واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهد، «بصیرت» به معنای شناخت دقیق «جبهه» و «دشمن»، بزرگ‌ترین سد دفاعی ما است و باید دانست که هر شایعه و سخن تفرقه‌افکنانه که در فضای مجازی برای ایجاد دودستگی منتشر می‌شود، یک «تیر رسانه‌ای» از سوی اردوگاه استکبار محسوب می‌شود و به شدت باید مراقب بود در مسیر هدف چنین تیرهایی قرار نگیریم. این جبهه با دو عرصه «راهپیمایی اربعین و حضور در خیابان»، الگوی ماندگاری از مقاومت و بصیرت را به تصویرکشید که این تصویر که امسال برای اولین بار شاهد آن بودیم در حافظه تاریخی ملت‌ها باقی خواهد ماند وحضور در اربعین امسال که متفاوت‌تر از هر اربعینی بود‌، خستگی نزدیک به 160 روز جهاد و مبارزه را از تن ملت ایران بیرون کرد و انرژی تازه‌ای به کالبد مقاومت در منطقه بخشید. چراکه راهپیمایان اربعین، فرستاده‌ای از سوی ملت مقاومی بودند که پیام «پیروزی حتمی جبهه حق بر باطل» را به جهانیان مخابره کردند و «راهپیمایی اربعین» و «تجمعات خیابانی» در واقع تلاقی دو اراده پولادینی بود که ملت ایران امسال برای اولین بار هر دو را همزمان به رخ جهانیان کشاند.

حسن رشوند