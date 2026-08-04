کد خبر: ۳۳۵۴۴۵
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
عطش در کربلای معلی منتشر میشود
نشریه الکترونیکی عطش برای پنجمین سال متوالی در کربلای معلی فعالیت خود را آغاز کرده است.
نشریه الکترونیکی «عطش» با رویکرد فرهنگی و رسانهای و پوشش اخبار اربعین و گفتوگو و گزارش حال و هوای زائران حسینی در مسیر پیادهروی اربعین، برای پنجمین سال متوالی فعالیت خود را در کربلای معلی آغاز کرده است.
انتشار این نشریه از شنبه آغاز شده و سومین و جدیدترین شماره این نشریه به موضوعاتی همچون؛ موکبی که خانواده شهدا را دور هم جمع کرد، تبرکی به اندازه یک دانه قند، از پیادهروی تا خدمت در موکب و... پرداخته است.