کد خبر: ۳۳۵۴۴۴
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
انتشار فراخوان نوزدهمین دوره جایزه ادبی جلال
دبیرخانه جایزه ادبی «جلال آلاحمد» با انتشار فراخوانی رسمی، از نویسندگان، منتقدان و مستندنگاران برای شرکت در نوزدهمین دوره این رویداد معتبر ادبی دعوت به عمل آورد.
بر اساس فراخوان منتشر شده از سوی دبیرخانه، این دوره از جایزه جلال در چهار محور اصلی پذیرای آثار اهالی قلم خواهد بود: «داستان بلند و رمان»، «مجموعه داستان کوتاه»، «پژوهش و نقد ادبی» و همچنین بخش «مستندنگاری».
شورای سیاستگذاری این دوره از جایزه، ضوابط مشخصی را برای پذیرش آثار تعیین کرده است؛ بر این اساس، کتابهای ارسالی باید برای نخستینبار در سال ۱۴۰۴ با اخذ مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور به چاپ رسیده باشند. تطبیق دقیق آثار با چهار گروه اعلامشده، شرط اصلی ورود به مرحله
داوری است.