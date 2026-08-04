فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۴۴۳
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

پخش یک سریال نمایش خانگی در صدا و سیما

صداوسیما یکی از مجموعه‌های تولید و پخش شده در شبکه نمایش خانگی را روی آنتن می‌برد.
سریال «اهل ایران» به طراحی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، پس از انتشار در سکوهای نمایش خانگی‌، همزمان با اربعین حسینی روی آنتن شبکه آی‌فیلم 
رفت.
«اهل ایران» با سرپرستی نویسندگی مهدی یزدانی‌خرم و کارگردانی ۱۱ فیلمساز در ایام جنگ رمضان تولید شده است.
این مجموعه محصول مشترک مرکز سریال سوره و پلتفرم شیداست و پس از استقبال مخاطبان در پخش آنلاین، از سه‌شنبه ۱۳ مرداد، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود.
سیدجواد ‌هاشمی، ‌هادی مقدم‌دوست،‌ هادی نائیجی، مهدی شامحمدی، سجاد پهلوان‌زاده، علی جعفرآبادی، محمد اسفندیاری، علی سرآهنگ، محسن بهاری، رضا شریفی، رضا محبی و مهران مهدویان کارگردانی اپیزودهای مختلف این مجموعه را 
برعهده داشتند.
محمدحسین مهدویان با طراحی و خلق این مجموعه، پس از چند سال بار دیگر با یک اثر داستانی به تلویزیون بازگشته است. وی اولین بار با مجموعه تلویزیونی «آخرین روزهای زمستان» که به روایت شهید حسن باقری می‌پرداخت، در صداوسیما 
شناخته شد. 

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

۸ پرواز از مازندران به مقصد اربعین حسینی

دیدار با خانواده شهید دیپلمات سید محمدرضا موسوی

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد

آسیب جنگ به ۸۴۵۶ واحد در بوشهر

آغاز بهره‌گیری از ظرفیت آب‌بندان‌های مازندران برای تولید انرژی خورشیدی

ظرفیت اسکان زائران پیاده در مشهد به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت

جابه‌جایی حدود ۱۴ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه

برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت گاز مازندران معرفی شدند

مردم در حمایت نور خاموش‌نشدنی خدا

اختصاص ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری