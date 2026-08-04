پخش یک سریال نمایش خانگی در صدا و سیما

صداوسیما یکی از مجموعه‌های تولید و پخش شده در شبکه نمایش خانگی را روی آنتن می‌برد.

سریال «اهل ایران» به طراحی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی محمدرضا منصوری، پس از انتشار در سکوهای نمایش خانگی‌، همزمان با اربعین حسینی روی آنتن شبکه آی‌فیلم

رفت.

«اهل ایران» با سرپرستی نویسندگی مهدی یزدانی‌خرم و کارگردانی ۱۱ فیلمساز در ایام جنگ رمضان تولید شده است.

این مجموعه محصول مشترک مرکز سریال سوره و پلتفرم شیداست و پس از استقبال مخاطبان در پخش آنلاین، از سه‌شنبه ۱۳ مرداد، هر شب ساعت ۲۰ از شبکه آی‌فیلم پخش می‌شود.

سیدجواد ‌هاشمی، ‌هادی مقدم‌دوست،‌ هادی نائیجی، مهدی شامحمدی، سجاد پهلوان‌زاده، علی جعفرآبادی، محمد اسفندیاری، علی سرآهنگ، محسن بهاری، رضا شریفی، رضا محبی و مهران مهدویان کارگردانی اپیزودهای مختلف این مجموعه را

برعهده داشتند.

محمدحسین مهدویان با طراحی و خلق این مجموعه، پس از چند سال بار دیگر با یک اثر داستانی به تلویزیون بازگشته است. وی اولین بار با مجموعه تلویزیونی «آخرین روزهای زمستان» که به روایت شهید حسن باقری می‌پرداخت، در صداوسیما

شناخته شد.