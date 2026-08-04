استیون کینگ، نویسنده و رمان‌نویس سرشناس آمریکایی، در جدیدترین واکنش سیاسی خود با انتشار توئیتی صریح، سیاست‌ها و اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران را به چالش کشید.

خالق آثار معروفی چون «درخشش»، «آن» و«ایستادگی» در این پیام نوشت: «ترامپ که نتوانست ایران را با بمباران وادار به تسلیم کند، حالا تلاش می‌کند با توئیت‌هایش دنیا را متقاعد کند که خیال‌پردازی‌هایش واقعیت دارند.»

استیون کینگ که از برجسته‌ترین و پرفروش‌ترین نویسندگان سبک وحشت و جنائی در جهان به شمار می‌رود، پیش از این نیز بارها از رویکردهای خارجی و داخلی ترامپ انتقاد کرده بود.

گفتنی است، استیون کینگ علاوه ‌بر موفقیت در دنیای ادبیات، از چهره‌های تأثیرگذار بر سینمای جهان هم هست؛ فیلم‌هایی مانند «رستگاری در شاوشنگ»، «درخشش» و «مسیر سبز» بر اساس داستان‌های وی ساخته شده و در تاریخ سینما به یادگار مانده‌اند.