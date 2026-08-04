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کد خبر: ۳۳۵۴۴۱
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
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رمان‌نویس معروف آمریکا ترامپ را به خاطر شکست مقابل ایران تحقیر کرد

استیون کینگ، نویسنده و رمان‌نویس سرشناس آمریکایی، در جدیدترین واکنش سیاسی خود با انتشار توئیتی صریح، سیاست‌ها و اظهارات دونالد ترامپ درباره ایران را به چالش کشید. 
خالق آثار معروفی چون «درخشش»، «آن» و«ایستادگی» در این پیام نوشت: «ترامپ که نتوانست ایران را با بمباران وادار به تسلیم کند، حالا تلاش می‌کند با توئیت‌هایش دنیا را متقاعد کند که خیال‌پردازی‌هایش واقعیت دارند.»
استیون کینگ که از برجسته‌ترین و پرفروش‌ترین نویسندگان سبک وحشت و جنائی در جهان به شمار می‌رود، پیش از این نیز بارها از رویکردهای خارجی و داخلی ترامپ انتقاد کرده بود. 
گفتنی است، استیون کینگ علاوه ‌بر موفقیت در دنیای ادبیات، از چهره‌های تأثیرگذار بر سینمای جهان هم هست؛ فیلم‌هایی مانند «رستگاری در شاوشنگ»، «درخشش» و «مسیر سبز» بر اساس داستان‌های وی ساخته شده و در تاریخ سینما به یادگار مانده‌اند.

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