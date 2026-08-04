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کد خبر: ۳۳۵۴۴۰
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۸
سرویس کیهان » اخبار
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عراقچی:

روابط ایران و عراق در بهترین وضع خود قرار دارد

وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با خبرگزاری عراقی اظهار داشت: ایران و عراق در مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی همکاری نزدیک و مستمری دارند.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشور روز دوشنبه 
(12 مردادماه) در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق گفت: مراسم اربعین یک اجتماع بزرگ و نماد وحدت ملت‌های عراق و ایران به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده شرکت‌کنندگان را زائران دو کشور تشکیل می‌دهند و این حضور گسترده، استحکام پیوندهای دینی و اعتقادی میان دو ملت را به نمایش می‌گذارد.
وی تصریح کرد: این همبستگی پیش‌تر نیز در جریان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نمود یافته و عمق احساسات و وحدت ریشه‌دار میان دو ملت را نشان داده است.
وزیر امور خارجه کشورمان درباره روابط دوجانبه نیز گفت: خوشبختانه روابط ما با دولت عراق اکنون در بهترین وضع خود قرار دارد و سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به تهران نیز با گفت‌وگوهای بسیار سازنده همراه بود.
وی با اشاره به همکاری‌های دو کشور اظهار داشت: ایران و عراق در زمینه‌های مختلف از جمله مسائل سیاسی و اتخاذ مواضع مشترک درباره موضوعات مورد اهتمام، همچنین در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، تأمین امنیت مرزها، ساماندهی مبادلات تجاری مرزی و توسعه مسیرهای مشترک ترانزیتی، همکاری نزدیک و مستمری
دارند.
 بررسی روند تحولات دیپلماتیک جاری 
در تماس تلفنی با همتایان پاکستانی و عمانی
همچنین وزیر امور خارجه روز دوشنبه (12مردادماه) در گفت‌وگوهای جداگانه‌ای با محمد اسحاق‌دار و سید بدر البوسعیدی همتایان خود از پاکستان و عمان، آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تحولات دیپلماتیک جاری را مورد بررسی قرار داد.

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