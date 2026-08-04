روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای تأکید کرد: مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، دفتر ایشان و دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی خارج از این چارچوب فاقد سندیت و صحت می‌باشد.

متن اطلاعیه روابط عمومی دفتر مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با گرامیداشت اربعین حسینی و ادای احترام به روح بلند رهبر شهید انقلاب، به اطلاع مردم شریف و مبعوث شده ایران می‌رساند، در روزهای اخیر برخی نقل‌قول‌ها از رهبری معظم انقلاب اسلامی در فضای مجازی منتشر شده است که متاسفانه زمینه‌ساز تشویش اذهان عمومی و ایجاد انشقاق و اختلاف در جامعه است.

بر همین اساس برخی نکات را درباره اخبار و مطالب مربوط به

مقام معظم رهبری بیان می‌دارد:

مرجع رسمی انتشار پیام‌ها، اخبار و مطالب مرتبط با آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر انقلاب و یا پایگاه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب است و هرگونه مطالبی که خارج از این چارچوب منتشر شود فاقد سندیت و صحت می‌باشد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام‌های خود از جمله در پیام اخیر، بر حفظ اتحاد مقدس و حفظ حرمت مسئولان دلسوز و خدمتگزاران نظام اسلامی به‌ویژه دولت محترم تأکید داشته‌اند. مطالبی که برخلاف توصیه‌های موکد رهبری، موجب انشقاق و دودستگی در جامعه و زمینه‌ساز نسبت‌های نادرست به مسئولان محترم می‌شود، در جهت اهداف بدخواهان و دشمنان قسم خورده ملت ایران است.

بر همین اساس مطلب منتشر شده در فضای مجازی که در آن فردی ادعایی را درباره واکنش رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده از اساس کذب و خلاف واقع است.

روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب اسلامی

۱۳ مرداد ۱۴۰۵