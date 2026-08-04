جاماندگان اربعین در سراسر کشور پرچمهای خونخواهی امام شهید را برافراشتند
راهپیمایی جاماندگان اربعین دیروز در سراسر کشور برگزار شد و شرکت کنندگان با برافراشتن پرچمهای «یا لثارات الحسین» و «یا لثارات الخامنهای» فریاد انتقام و خونخواهی امام شهید را سر دادند.
روز دوشنبه همزمان با اربعین حسینی، سراسر ایران اسلامی شاهد جمعیت انبوه جاماندگان اربعین بود که با پرچمهای سرخ خونخواهی امام شهید، خیابانها را به میدان مبارزه با آمریکا و اسرائیل و اعلام آمادگی برای انتقام تبدیل کردند.
مردم یکپارچه در راهپیمایی عظیم جاماندگان اربعین در سراسر کشور و خروش خونخواهی، پرچمهای «یا لثارات الحسین» و «یا لثارات الخامنهای» را برافراشتند و فریاد انتقام امام شهید را طنینانداز کردند.
خیل گسترده جاماندگان اربعین حسینی صبح سهشنبه ۱۳ مرداد با حضور در میدان امام حسین(ع) تهران مسیر پیادهروی تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در شهرری را پیمودند.
اجتماع بزرگ «خونخواهی شهدای ایران» نیز همزمان با آغاز مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی، صبح سهشنبه از ساعت ۶ صبح در میدان امام حسین(ع) تهران برگزار شد.
این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم و با اجرای برنامههایی همچون تلاوت قرآن کریم، مداحی، شعرخوانی، روایتگری و قرائت زیارت اربعین همراه بود.
شرکتکنندگان در این اجتماع با در دستداشتن پرچمهای سرخ و پرچم ایران، شعارهای خونخواهی آقای شهید ایران سر دادند و همزمان با آغاز مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین، بر ادامه راه شهدا و آرمانهای آنان تأکید کردند.
در طول مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین، حدود ۲ هزار موکب مردمی خدمات فرهنگی، رفاهی، درمانی و پذیرایی را به زائران ارائه کردند. همچنین هشت مجتمع بزرگ موکبی با اجرای برنامههای فرهنگی، مذهبی و هنری، میزبان شرکتکنندگان در این مراسم هستند.
در فضاسازی مسیر نیز سر در موکبها به تصاویر و تمثال شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مزین شده و خانوادههای معظم این شهدا نیز در برخی موکبها در کنار خادمان، به زائران خدمترسانی کردند.
با توجه به گرمای هوا، تمهیدات ویژهای برای رفاه زائران پیشبینی شد؛ بهگونهای که مهپاشها در نقاط مختلف مسیر مستقر شده و با خنکسازی فضا، شرایط مناسبتری را برای حضور مردم فراهم کرد. علاوهبر این، سایهبانها، غرفههای مادر و کودک، ایستگاههای درمانی و استراحتگاههای موقت نیز در طول مسیر خدمترسانی کردند.
مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین امسال با فضاسازی ویژه، نصب تصاویر و تمثال قائد شهید امت، رنگ و بوی حماسه و مقاومت به خود گرفت. شرکت کنندگان یاد و آرمانهای آقای شهید ایران را گرامی داشتند و پیمان خونخواهی و ادامه راه انقلاب اسلامی بستند.
به گزارش فارس، در بخشی از مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین، مرز نمادین عبور زائران در خیابان فدائیان اسلام برپا شد؛ فضائی که با جانمایی گیت مرزی، صدور و مهر گذرنامههای نمادین، استقرار موکبهای عراقی و اجرای برنامههای قرآنی و فرهنگی، حالوهوای مسیر نجف تا کربلا را برای زائران تداعی کرد.
دمامزنی و عزاداری همزمان با پیادهروی جاماندگان اربعین در بخشهایی از مسیر برگزار شد و با نوای حماسی خود، حال و هوای عزاداری سیدالشهدا(ع) را در میان خیل عاشقان حسینی طنینانداز کرد.
ایستگاهی با عنوان دلنوشته برای «آقای شهید ایران» در مسیر برپا شده بود تا زائران با نگارش جملات و یادداشتهای خود، ارادت و دلتنگیشان را به آقای شهید ایران و آرمانهای امام شهید ابراز کنند.
مردم با حضور در محل یادبود شهدای خاوران در مسیر راهپیمایی، یاد و خاطره شهدای حمله به یکی از ایست و بازرسیها در جنگ رمضان را گرامی داشته و به مقام والای آنان ادای احترام کردند.
سردار حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم اربعین در عراق، تهران و دیگر نقاط کشور گفت: این حرکت عظیم، جلوهای از جهانیشدن نهضت سیدالشهدا(ع) و تداوم مسیر مقاومت، ایستادگی و عزت امت اسلام است.
با پایان مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین، صحنها و رواقهای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) مملو از زائرانی شد که پس از پیمودن مسیر عشق، با قرائت زیارت اربعین، اقامه نماز و زمزمه دعا، حالوهوایی شبیه به زیارت کربلا را در شهرری رقم زدند. نماز جماعت ظهر و عصر روز اربعین با حضور دلدادگان حسینی و خونخواهان آقای شهید ایران، در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اقامه شد.