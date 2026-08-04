فرزندان حضرت زهرا (س)

کاربری با انتشار این تصویر از شب اربعین در بین‌الحرمین کربلای معلی نوشت: «این هنر مادری حضرت زهراست که بچه‌هاشو‌ از گوشه گوشه دنیا اینجوری دور هم جمع کرده.»

دنیای عجیب

عبدالله گنجی: «تمام سران گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب ایران که دستشان به خون هزاران نفر آلوده است در اروپا هستند. به صورتی که در سال١۴٠١ با ١۴ پرچم در تجمعی حضور یافتند. حالا انگلیس، سپاه را که مقرهای این‌ها را در شمال عراق می‌زند را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده. دنیای عجیبی

است نه؟»

پدرکشتگی همگانی با آمریکا

کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «نه فقط در ایران نسل بعدی عراق هم پدرکشتگی با آمریکا و اسرائیل دارن.»

سردرگمی ترامپ

مرتضی غرقی: «جنگ روانی ترامپ علیه ایران ادامه داره، دوباره تا سه‌شنبه به ایران مهلت داده، این مردک روان‌پریش فکر می‌کنه مردم ایران از این تهدیدات می‌ترسند! تو هرچه خواستی کردی اما نتوانستی ایران را وادار به تسلیم کنی و الان دچار سردرگمی استراتژیک شده‌ای و برای فرار از وضع موجود دروغ بافی

می‌کنی.»

مایه شرمساری آمریکایی‌ها

ایتن لوینز، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی: «ترامپ جرات آغاز حمله به ایران را ندارد، اما برای جلب رضایت اسرائیل همچنان به تهدیدها ادامه می‌دهد؛ این واقعا مایه شرمساری است.»

گزینه‌های ناخوشایند

ویل شرایور، تحلیلگر آمریکایی: «ایرانی‌ها ترامپ را در تنگنا قرار داده‌اند و او را با دو گزینه ناخوشایند رو‌به‌رو کرده‌اند: ورود به نبردی که ایران خواهان آن است، پذیرش شکست

و ترک منطقه.»