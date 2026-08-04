آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۲۰ شهر فاز دوم
با حضور رئیسجمهور، برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم بهصورت رسمی کلید خورد؛ طرحی که با اضافه شدن ۲۰ شهر جدید، شمار شهرهای فاز دوم را به ۴۵ شهر رساند.
به گزارش وبدا، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه و با حضور رئیسجمهور، آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم اعلام شد.
در این مراسم که وزیر، معاونان و مدیران وزارت بهداشت و همچنین مدیران و رؤسای بیمههای تامین اجتماعی و سلامت حضور داشتند، برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم که شامل ۲۰ شهر است، بهصورت رسمی آغاز شد. بر اساس این گزارش، با پیوستن ۲۰ شهر جدید به محیط اصلی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، شمار شهرهای فاز دوم به ۴۵ شهر رسیده است.
همچنین در حال حاضر، تمام ۶۴ شهر پیشبینیشده در کشور یا در محیط اصلی قرار دارند یا در محیط تست در حال تکمیل زیرساختها هستند.
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گامی بزرگ برای تحقق عدالت در سلامت است
محمدرضا ظفرقندی، در مراسم آغاز رسمی برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای فاز دوم اظهار داشت: این برنامه در ایام دشوار نیز متوقف نماند و با قدرت مسیر خود را ادامه داد. برای رسیدن به این نقطه، صدها ساعت کار کارشناسی و جلسات متعدد برگزار شد، چرا که آغاز یک حرکت جدید در کشور، نیازمند فرهنگسازی، آموزش برای مردم و همکاران و همچنین هماهنگی گسترده بینبخشی است. ظفرقندی ادامه داد: از آنجا که این برنامه ماهیتی بینبخشی دارد، لازم است استانداران، فرمانداران و دیگر بخشهای مرتبط در کنار نظام سلامت قرار گیرند تا آموزشهای لازم ارائه و همکاریهای مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر برنامه فراهم شود. وی با تأکید بر آثار این برنامه در نظام سلامت افزود: در بُعد مسئولیت حرفهای، اجرای پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک اقدام بزرگ ملی است که میتواند ساختار عادلانهتری برای دسترسی مردم به خدمات سلامت ایجاد کند.