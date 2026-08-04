تشرف بیش از 3 میلیون و 340 هزار ایرانی به کربلای معلی
رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مرزهای اربعینی کشور راهی عتبات عالیات شدهاند.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، علیاکبر پورجمشیدیان اظهار داشت: تاکنون بیش از سه میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از هموطنان از مرزهای اربعینی کشور به مقصد عتبات عالیات مشرف شدهاند و نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند. پورجمشیدیان با بیان اینکه بیشترین حجم تردد زائران از مرز مهران انجام شده است، افزود: در حال حاضر هیچگونه مشکلی در تردد زائران در مرزهای اربعینی کشور وجود ندارد و یکی از بزرگترین عملیاتهای جابهجایی زائران در جهان با همکاری جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق در حال انجام است.
وی با اشاره به ادامه خدماترسانی در مرزها تا دو روز پس از اربعین، گفت: تمامی مواکب مستقر در مرزهای اربعینی تا روز جمعه به فعالیت خود ادامه میدهند. از زائران درخواست میکنیم پیش از ادامه مسیر، استراحت کافی داشته باشند و برای بازگشت از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استفاده کنند.
رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: بخش عمده ناوگان اتوبوسی کشور برای خدمترسانی به زائران در مرزهای اربعینی مستقر شده است، اما با توجه به حجم بالای بازگشت زائران، ممکن است در برخی مقاطع و برخی استانها کمبود موقت اتوبوس ایجاد شود. از زائران عزیز درخواست داریم ضمن پرهیز از عجله، با صبر و حوصله با مسئولان و خادمان مرایم اربعین همکاری کنند.
پورجمشیدیان با اشاره به ظرفیت پایانه شهید رئیسی (برکت) مهران تصریح کرد: بیش از یکهزار و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس بهصورت شبانهروزی در این پایانه به زائران خدمات ارائه میکنند و در صورت بروز کمبودهای مقطعی، این مشکلات در کوتاهترین زمان برطرف خواهد شد.