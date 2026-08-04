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کد خبر: ۳۳۵۴۲۸
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱
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ونزوئلا

شش هزار قربانی در زلزله

براساس آمار منتشرشده از سوی «خورخه رودریگز» از مقام‌های ارشد قانون‌گذاری ونزوئلا، شمار جانباختگان دو زمین‌لرزه‌ای که در ماه ژوئن این کشور را لرزاند، به ۶۱۲۵ نفر رسیده است.
به گزارش ایسنا، به نوشته رویترز، بر اساس این آمار که توسط رودریگز در تلگرام منتشر شد، نزدیک به ۶۱ هزار نفر در بیمارستان‌ها تحت درمان قرار گرفته‌اند و ۱۶.۵ درصد از آوارهای ناشی از زمین‌لرزه‌ها نیز تاکنون پاکسازی شده است. «دلسی رودریگز» رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا پیش‌تر در واکنش به انتقادها از عملکرد دولت، از نحوه مدیریت بحران دفاع کرد. منتقدان می‌گویند نیروهای نظامی و سایر مقام‌ها با تاخیر به مناطق آسیب‌دیده رسیدند و برای کمک به قربانیان، از جمله افرادی که زیر آوار گرفتار شده بودند، اقدامات کافی انجام ندادند.

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