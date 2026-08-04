فوران آتشفشان و تخلیه منازل
آتشفشان «فوئگو» که فعالترین آتشفشان آمریکای مرکزی محسوب میشود، روز سهشنبه فوران کرد و مقامات گواتمالا را بر آن داشت تا دومین سطح بالای هشدار اضطراری را صادر کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، آتشفشان «فوئگو» که فعالترین آتشفشان آمریکای مرکزی است، فوران کرد و مقامات گواتمالا را بر آن داشت تا روز سهشنبه دومین سطح بالای هشدار اضطراری «خطر» را صادر کرده و روستاهای اطراف را تخلیه کنند. این آتشفشان که با نام «چی قاق» نیز شناخته میشود و در حدود ۱۶ کیلومتری غرب شهر آنتیگوا در گواتمالا قرار دارد، دوشنبه صبح فوران کرد و با گذشت یک روز بر شدت آن افزوده شد؛ به طوری که آژانس هماهنگی بلایای طبیعی گواتمالا (CONRED) هشدار داد که خاکستر آتشفشانی فوئگو میتواند تا ۱۰۰ کیلومتر گسترش یابد. فعالیت لرزهای و آتشفشانی در گواتمالا امری رایج است، زیرا این کشور بر روی «کمربند آتش» اقیانوس آرام قرار دارد. فوران قبلی فوئگو در سال ۲۰۲۳ منجر به تخلیه حدود 1200 نفر شد.