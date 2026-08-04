دریافت مستمری با روش عجیب

مرد انگلیسی به جرم نگه داشتن جسد مادر فوت‌شده‌اش در فریزر به منظور دریافت مستمری و مزایای بازنشستگی او زندانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه گاردین نوشت: کریستوفر فیلیپس که از سال ۲۰۰۸ مراقب اصلی مادرش سیلویا بود، به دو سال و چهار ماه زندان محکوم شد. او تقریبا به مدت سه سال جسد مادرش را در فریزر نگاه داشت و در این مدت بیش از هفتاد هزار پوند حقوق بازنشستگی، مزایا و سایر وجوه متعلق به مادرش را دریافت می‌کرد. کریستوفر فیلیپس، شصت ساله، جسد سیلویا فیلیپس مادرش را که منشی بازنشسته یک شرکت بود در فریزر صندوقی اتاق نشیمن خانه‌شان در شهر ساحلی پورتکال در جنوب ولز نگهداری می‌کرد.