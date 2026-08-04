تلف شدن ۳ قلاده شیر ماده در یک هفته

سه قلاده شیر در عرض یک هفته در پارک جانورشناسی «تاما» در غرب توکیو تلف شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، منابع خبری ژاپن اعلام کردند در حالی که این کشور این روزها با گرمای طاقت‌فرسای تابستان دست و پنجه نرم می‌کند، سه شیر ماده در باغ‌وحشی در توکیو به دلیل بیماری‌های مرتبط با گرما تلف شده‌اند. این سه قلاده شیر در عرض یک هفته در پارک جانورشناسی «تاما» در غرب توکیو تلف شدند. کالبدشکافی نشان می‌دهد این شیرها که بین سه تا ۱۵ سال سن داشتند، از کم‌آبی و نارسایی چندین عضو بدن رنج می‌بردند که نشان می‌دهد گرما علت آن بوده است.