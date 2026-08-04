کد خبر: ۳۳۵۴۲۴
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
پرو
سقوط هواپیما با 13 کشته
یک هواپیمای کوچک روز یکشنبه در جنوب پرو سقوط کرد که منجر به کشته شدن 13 شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رسانههای محلی پرو روز یکشنبه گزارش دادند که ۱۳ نفر پس از سقوط یک هواپیمای کوچک در یک منطقه کشاورزی در حدود ۶ کیلومتری شهر نازکا در منطقه جنوبی ایکا در پرو کشته شدند. طبق گزارشهای اولیه، قربانیان شامل ۱۱ گردشگر و همچنین خلبان و کمک خلبان بودند. نیروهای امداد و مقامات به محل سقوط رسیدهاند و تحقیقات برای تعیین علت حادثه آغاز شده است.