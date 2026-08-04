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کد خبر: ۳۳۵۴۲۲
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
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متهمین پرونده کثیرالشاکی «پاک خودرو» به رد مال و حبس محکوم شدند

رئیس دادگستری شهرستان باوی از صدور رأی بدوی پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری شرکت «پاک خودرو» با ۹۴ شاکی خبر داد و گفت: دو متهم این پرونده به رد مال مالباختگان، جزای نقدی و حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری میزان، مهدی امیری اظهار داشت: پرونده شرکت پاک خودرو با ۹۴ شاکی، از جمله پرونده‌های کثیرالشاکی شهرستان باوی بود که پس از انجام تحقیقات لازم، بررسی مستندات، استماع اظهارات شکات و طی تشریفات قانونی، منتهی به صدور حکم کیفری شد.
وی افزود: بر اساس رأی صادره، دو متهم پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و با توجه به محتویات پرونده، تعداد شکات، گستردگی موضوع و آثار و تبعات اقدامات ارتکابی، به مجازات حبس تعزیری، جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد وجوه و اموال موضوع جرم در حق مالباختگان محکوم شدند.
رئیس دادگستری شهرستان باوی تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با هدف احقاق حقوق مالباختگان، جبران خسارات وارده و اجرای عدالت انجام شده است و دستگاه قضائی باوی با جدیت، حمایت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با جرایم اقتصادی را دنبال می‌کند.
امیری تأکید کرد: پرونده‌های کثیرالشاکی به دلیل ارتباط مستقیم با حقوق عمومی و تعداد قابل توجه افراد زیان‌دیده، با دقت، حساسیت و در چارچوب قانون در دستگاه قضائی شهرستان باوی رسیدگی می‌شوند.

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