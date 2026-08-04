کشف 192 تن برنج احتکار شده در هرمزگان

فرمانده انتظامي استان هرمزگان از کشف 192 تن برنج احتکار شده به ارزش 580 ميليارد ريال در اين استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار ‌هادي رفيعي‌کيا در تشريح جزئيات اين خبر اظهار داشت: در راستاي اجراي طرح‌هاي نظارتي پليس بر زنجيره تامين و توزيع کالاهاي اساسي و به منظور مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادي، کارشناسان پليس امنيت اقتصادي با انجام کار اطلاعاتي و پايش ميداني، يک انبار بزرگ احتکار کالاهاي اساسي در بندرعباس را شناسايي و پيگيري موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وي افزود: مأموران ضمن هماهنگي قضايي به همراه نماينده سازمان تعزيرات حکومتي و سازمان صمت با تشکيل تيم کارشناسي به محل اعزام و در بازرسي از انبار مورد نظر جمعا 192 تن برنج وارداتي احتکار شده کشف و ضبط کردند.

اين مقام ارشد انتظامي استان هرمزگان با بيان اين که در اين رابطه پرونده قضايي تشکيل و مالک اين کالاي اساسي جهت سير مراحل قانوني به سازمان تعزيرات حکومتي استان معرفي شده است، ارزش مالي کالاهاي اساسي احتکاري کشف شده در اين عمليات را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادي مبلغ 580 ميليارد ريال عنوان کرد.

رفیعی‌کیا در پايان تصريح کرد: پليس امنيت اقتصادي با هدف صيانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگيري از التهاب در بازار، نظارت بر انبارها و مراکز عمده توزيع را با جديت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد سودجويان، با احتکار کالاهاي اساسي، سفره مردم را هدف قرار دهند و از عموم مردم شريف استان تقاضا مي‌شود در صورت مشاهده هرگونه دپو يا احتکار کالا، مراتب را از طريق سامانه 110 به مرکز فوريت‌هاي پليس اطلاع دهند.