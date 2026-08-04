ثبت سفارش کتب درسی تمام پایههای تحصیلی در حال انجام است
به گفته سازمان برنامهریزی آموزشی، دانشآموزان و اولیاء میتوانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به ثبت سفارش کتابهای درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانشآموزان، اولیاء و مدیران مدارس میتوانند برای ثبت سفارش کتابهای درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵،
به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزشوپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند. ثبت سفارش کتابهای درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir،
تنها پس از ثبتنام قطعی دانشآموز در سامانه سیدا امکانپذیر خواهد بود. مدیران مدارس ضمن اطلاعرسانی مجدد به دانشآموزان و اولیاء، میتوانند سفارش کتابهای درسی دانشآموزان را بهصورت گروهی ثبت کنند. تأکید میشود بهمنظور تأمین و توزیع بهموقع کتابهای درسی، اولیاء و مدیران مدارس، ثبتنام دانشآموزان و ثبت سفارش کتابهای درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.