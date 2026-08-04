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کد خبر: ۳۳۵۴۲۰
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۹
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ثبت سفارش کتب درسی تمام پایه‌های تحصیلی در حال انجام است

به گفته سازمان برنامه‌ریزی آموزشی، دانش‌آموزان و اولیاء می‌توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دانش‌آموزان، اولیاء و مدیران مدارس می‌توانند برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵، 
به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش‌وپرورش به نشانی my.medu.ir مراجعه کنند. ثبت سفارش کتاب‌های درسی در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir، 
تنها پس از ثبت‌نام قطعی دانش‌آموز در سامانه سیدا امکان‌پذیر خواهد بود. مدیران مدارس ضمن اطلاع‌رسانی مجدد به دانش‌آموزان و اولیاء، می‌توانند سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را به‌صورت گروهی ثبت کنند. تأکید می‌شود به‌منظور تأمین و توزیع به‌موقع کتاب‌های درسی، اولیاء و مدیران مدارس، ثبت‌نام دانش‌آموزان و ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند.

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