معاون اول نخست‌وزیر و وزیر انرژی اوکراین می‌گوید در طول جنگ بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های برق این کشور آسیب دیده یا به‌طور کامل نابود شده‌ است.

«دنیس شمیهال»، وزیر انرژی اوکراین در گفت‌وگو با پولیتیکو گفت که در پی خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌های انرژی این کشور، ظرفیت تولید برق آن در زمستان گذشته به ۱۲ گیگاوات کاهش یافت و به کمبود ۶ گیگاواتی برق منجر شد. وی افزود پیش از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، ظرفیت تولید برق اوکراین حدود ۵۶ گیگاوات بود. به گزارش فارس، پولیتیکو این را هم نوشت که اوکراین از اواخر سال ۲۰۲۵ و همزمان با سرمای شدید و وارد آمدن خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌های انرژی این کشور در پی جنگ جاری، با مشکلات تأمین برق مواجه شد و در پی آن، در بخش انرژی این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. شمیهال پیش‌تر گفته بود اوکراین برای جبران خسارت‌ها باید حدود ۱۰ گیگاوات از ظرفیت تولید برق را احیا کند و حدود ۳ گیگاوات ظرفیت تولید پراکنده به شبکه اضافه کند.