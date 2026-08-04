فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۴۱۹
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

80 درصد نیروگاه‌های برق اوکراین هدف قرار گرفته‌اند

معاون اول نخست‌وزیر و وزیر انرژی اوکراین می‌گوید در طول جنگ  بیش از ۸۰ درصد نیروگاه‌های برق این کشور آسیب دیده یا به‌طور کامل نابود شده‌ است.
«دنیس شمیهال»، وزیر انرژی اوکراین در گفت‌وگو با پولیتیکو گفت که در پی خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌های انرژی این کشور، ظرفیت تولید برق آن در زمستان گذشته به ۱۲ گیگاوات کاهش یافت و به کمبود ۶ گیگاواتی برق منجر شد.  وی افزود پیش از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، ظرفیت تولید برق اوکراین حدود ۵۶ گیگاوات بود. به گزارش فارس، پولیتیکو این را هم نوشت که اوکراین از اواخر سال ۲۰۲۵ و همزمان با سرمای شدید و وارد آمدن خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌های انرژی این کشور در پی جنگ جاری، با مشکلات تأمین برق مواجه شد و در پی آن، در بخش انرژی این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. شمیهال پیش‌تر گفته بود اوکراین برای جبران خسارت‌ها باید حدود ۱۰ گیگاوات از ظرفیت تولید برق را احیا کند و حدود ۳ گیگاوات ظرفیت تولید پراکنده به شبکه اضافه کند.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

۸ پرواز از مازندران به مقصد اربعین حسینی

دیدار با خانواده شهید دیپلمات سید محمدرضا موسوی

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی همدان تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد

آسیب جنگ به ۸۴۵۶ واحد در بوشهر

آغاز بهره‌گیری از ظرفیت آب‌بندان‌های مازندران برای تولید انرژی خورشیدی

ظرفیت اسکان زائران پیاده در مشهد به ۱۰۰ هزار نفر افزایش یافت

جابه‌جایی حدود ۱۴ هزار بوشهری با ناوگان عمومی به مرز شلمچه

برگزیدگان مرحله مقدماتی مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج‌البلاغه و اذان شرکت گاز مازندران معرفی شدند

مردم در حمایت نور خاموش‌نشدنی خدا

اختصاص ۵۴ میلیارد ریال تسهیلات بنیاد برکت در چهارمحال و بختیاری