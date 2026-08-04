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کد خبر: ۳۳۵۴۱۸
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
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حملات گسترده سایبری به نهادهای انگلیس اطلاعات 100هزار افسر لو رفت

نام و اطلاعات تماس بیش از 100 صد هزار افسر پلیس انگلیس افشا و در وبگاه‌هایی در فضای موسوم به «دارک‌نت» منتشر شده‌اند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، نام و اطلاعات تماس بیش از یک صد هزار افسر پلیس انگلیس پس از آن‌که سایبری ها به یک پایگاه داده کلیدی نیروهای انتظامی این کشور نفوذ کردند، در وبگاه هایی در فضای موسوم به «دارک‌نت» [اینترنت سیاه] منتشر شد و افسرانی را که سال‌‌ها صرف ردیابی مجرمان کرده‌اند، در معرض تهدیدهایی قرار داده است. به گزارش روزنامه تایمز انگلیس، این افشاگری که اخیراً گزارش شد، پس از یک کارزار سایبری گسترده‌تر رخ داد که داده‌های وزارت دفاع، وزارت کشور، آژانس ملی جرایم (NCA) و سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) را نیز به خطر انداخت. مقامات معتقدند که گروه مجرمان سایبری ExfilSquad پشت این حمله بوده و بخشی از مجموعه‌ای از نفوذهای اخیر است که نهادهای غربی را هدف قرار می‌دهد.

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