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همزمان با حضور گسترده زائران سیدالشهدا(ع) در مراسم اربعین در کربلای معلی، در بسیاری از کشورهای جهان نیز این راهپیمایی به صورت نمادین برگزار شد. اما بزرگ‌ترین پرچم خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب در آیینی ویژه در بین‌الحرمین به اهتزاز درآمد و فضای این مکان مقدس را تحت تأثیر قرار داد و به این راهپیمایی عظیم رنگ خونخواهی و انتقام داد.

همزمان با اوج حضور میلیون‌ها زائر اربعین در کربلای معلی، تصویری متفاوت و معنادار بیش از هر صحنه دیگری نگاه‌ها را به خود جلب کرد؛ برافراشته شدن بزرگ‌ترین پرچم خون‌خواهیِ رهبر شهید انقلاب ایران در بین‌الحرمین که در آیینی ویژه و همزمان با اجتماع عظیم عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به اهتزاز درآمد و به یکی از برجسته‌ترین نمادهای اربعین امسال تبدیل شد. این پرچم در حالی بر فراز راهپیمایی پُرشکوه اربعین برافراشته شد که در روزهای گذشته نیز پرچم‌های خونخواهی با همین مضمون در نجف اشرف، حرم مطهر امیرالمؤمنین(ع)، مسیرهای منتهی به کربلا و برخی شهرهای عراق و ایران به اهتزاز درآمده بود. همزمان، کاروان‌های عزاداری با پرچم‌های سرخ، بیرق‌های «یالثارات الحسین» و نمادهای عاشورایی، فضای بین‌الحرمین و مسیر نجف تا کربلا را

رنگ و بویی متفاوت بخشیدند، نمادهایی که از نگاه بسیاری از زائران، یادآور استمرار پیام نهضت عاشورا، مقابله با ظلم و زنده بودن آرمان خون‌خواهی سیدالشهدا(ع) در طول تاریخ است. انتشار گسترده تصاویر این مراسم از سوی رسانه‌های عراقی، ایرانی و منطقه‌ای نیز سبب شد تا این جلوه نمادین، در کنار شکوه حضور ده‌ها میلیون زائر، به شاخص‌ترین تصویر اربعین امسال تبدیل شود، اربعینی که علاوه‌بر نمایش بی‌نظیر عشق و ارادت به امام حسین(ع)، با جلوه‌های پررنگی از وفاداری به فرهنگ مقاومت و خون‌خواهی شهدای راه حق همراه بود. امسال نیز این مراسم در سرتاسرجهان، از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و آفریقا برگزار شد و محدود به ایران و عراق نماند.

بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان

راهپیمایی اربعین امسال بار دیگر عظمت بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان را به نمایش گذاشت، مراسمی که میلیون‌ها زائر از عراق، ایران و ده‌ها کشور دیگر را در مسیر نجف تا کربلا گرد هم آورد. بر اساس اعلام فرماندهی عملیات ویژه اربعین عراق، از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از چهار میلیون و ۸۸۰ هزار زائر خارجی وارد خاک عراق شده‌اند و روند ورود زائران تا ساعات پایانی پیش از اربعین نیز ادامه داشته است. این آمار تنها مربوط به زائران خارجی است و میلیون‌ها عراقی نیز همچون سال‌های گذشته از شهرهای مختلف این کشور با پای پیاده خود را به کربلا رساندند تا در مراسم چهلمین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش شرکت کنند.

با فرارسیدن روز اربعین، خیابان‌های منتهی به حرم‌های مطهر امام حسین(ع) و حضرت عباس(ع) مملو از جمعیت شد و سیل زائران از نخستین ساعات بامداد تا پایان روز بدون وقفه ادامه یافت. رسانه‌های عراقی از حضور میلیون‌ها زائر در صحن‌ها و خیابان‌های اطراف حرمین خبر دادند و تصاویر منتشرشده، دریایی از جمعیت را به تصویر کشید که در فضائی آکنده از عزاداری، دعا و زیارت، مراسم اربعین را برگزار می‌کردند. صدها هزار موکب مردمی نیز در مسیرهای مختلف با ارائه خدمات اسکان، تغذیه، درمان و حمل‌ونقل، از زائران پذیرایی کردند و جلوه‌ای کم‌نظیر از همدلی و خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشتند. شعار «انتقام» در حالی که تصاویر رهبر شهیدمان در دستان شعاردهندگان بود، در کنار اهتزاز پرچم‌های سرخ، معنای تازه‌ای را در راهپیمایی اربعین امسال رقم زد.

امنیت در اوج

همزمان با برگزاری این مراسم میلیونی، دولت عراق گسترده‌ترین طرح امنیتی خود را برای تأمین امنیت زائران به اجرا گذاشت. نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با حضور در کربلا، از نزدیک روند برگزاری مراسم را پیگیری و از نیروهای امنیتی، پلیس، ارتش و سایر دستگاه‌های مسئول قدردانی کرد. وی با ارسال پیام از مرکز فرماندهی پلیس کربلا، تلاش نیروهای حاضر در میدان را نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری، انضباط و فداکاری در خدمت به زائران دانست و تأکید کرد که امنیت و آرامش مراسم اربعین، نتیجه هماهنگی گسترده همه نهادهای امنیتی و خدماتی عراق است.

همزمان با پایان مراسم اربعین، سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق نیز از آمادگی کامل برای مدیریت روند بازگشت میلیون‌ها زائر خبر داد. رئیس این سازمان با حضور میدانی در گذرگاه مرزی زرباطیه اعلام کرد تمامی گذرگاه‌های مرزی با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی و خدماتی، به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا تشریفات خروج زائران با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود. مسئولان عراقی تأکید کردند هدف از این برنامه، کاهش زمان انتظار، تسهیل عبور و مرور و ارائه تصویری منظم از مدیریت بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان است.

اربعین؛ رویدادی جهانی

اربعین امسال تنها به عراق محدود نماند و در کشورهای مختلف نیز با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت(ع) برگزار شد. در ایران هزاران‌ دلداده به خیابان‌ها آمدند تا سوگواری اربعین را با پای پیاده به جای آورند. در پاکستان،

صدها هزار نفر در شهرهای مختلف از جمله اسکردو با برپایی راهپیمایی‌ها و آیین‌های عزاداری، اربعین حسینی را گرامی داشتند؛ هرچند محدودیت‌های امنیتی و ممنوعیت سفر زمینی، بسیاری از مشتاقان این کشور را از حضور در عراق محروم کرد. در لبنان نیز ده‌ها هزار نفر در شهر بعلبک و دیگر مناطق شیعه‌نشین با برگزاری مراسم عزاداری، یاد و خاطره قیام عاشورا را زنده نگه داشتند و همزمان رسانه‌های منطقه‌ای تصاویر گسترده‌ای از این مراسم منتشر کردند. در آن سوی جهان نیز راهپیمایی اربعین هر سال گسترده‌تر از گذشته برگزار می‌شود. شهر دیربورن در ایالت میشیگان آمریکا بار دیگر میزبان هزاران نفر از دوستداران اهل‌بیت(ع) بود؛ جایی که بنا بر گزارش رسانه‌های محلی، حدود

۴۵ هزار نفر با وجود بارش باران در مسیر دو کیلومتری این شهر راهپیمایی کردند. حضور خانواده‌ها، جوانان، کودکان و مشارکت داوطلبانه کسبه و مراکز اسلامی در توزیع غذا و خدمات، نشان داد که پیام اربعین مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و به آیینی جهانی برای بزرگداشت نهضت حسینی تبدیل شده است.

بازتاب گسترده رسانه‌ای

رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز امسال توجه ویژه‌ای به مراسم اربعین داشتند. خبرگزاری‌ها و شبکه‌های خبری با انتشار گزارش‌های زنده از کربلا، حضور میلیونی زائران را یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های سالانه جهان توصیف کردند. در کنار پوشش ابعاد معنوی و مردمی این مراسم، بسیاری از رسانه‌ها به حضور پررنگ نمادهای عاشورایی، پرچم‌های سرخ خون‌خواهی و آیین‌های ویژه برگزارشده در بین‌الحرمین نیز پرداختند، تصاویری که در فضای مجازی و رسانه‌های تصویری بازتاب گسترده‌ای یافت و به یکی از شاخص‌ترین روایت‌های اربعین امسال تبدیل شد.

پیامی فراتر از یک راهپیمایی

راهپیمایی اربعین ۱۴۴۸ هجری قمری/ 1405 هجری شمسی بار دیگر نشان داد که این اجتماع عظیم، صرفاً یک مراسم مذهبی نیست، بلکه نمادی از وحدت امت اسلامی، همبستگی ملت‌ها و زنده بودن پیام عاشورا در سراسر جهان است. حضور ده‌ها میلیون زائر از ملیت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون، خدمت‌رسانی گسترده مردمی، تأمین امنیت این اجتماع کم‌نظیر و جلوه‌های نمادینی همچون برافراشته شدن بزرگ‌ترین پرچم خون‌خواهی در بین‌الحرمین، اربعین امسال را به یکی از متفاوت‌ترین و پرشکوه‌ترین دوره‌های این مراسم تبدیل کرد، رویدادی که بار دیگر نشان داد پیام «هیهات منا ‌الذله» همچنان الهام‌بخش میلیون‌ها انسان در اقصی نقاط جهان است.