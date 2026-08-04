دشمن از همه ابزارهای شیطانی استفاده کرد اما شکست خورد
سرویس خارجی-
دبیرکل حزبالله لبنان با بیان اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی با بهکارگیری همه ظرفیتهای نظامی، امنیتی و سیاسی در پی نابودی محور مقاومت بودند، تأکید کرد که این پروژه با شکست روبهرو شده است. شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به تحولات اخیر منطقه، جمهوری اسلامی ایران را پیروز رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
شیخ نعیم قاسم روز سهشنبه در سخنانی به مناسبت اربعین حسینی، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به لبنان، غزه، ایران، عراق و یمن را بخشی از یک طرح فراگیر برای خاموش کردن مقاومت و تسلط بر منطقه توصیف کرد. وی با اشاره به حمله گسترده علیه لبنان در سپتامبر ۲۰۲۴/ شهریور و مهر ۱۴۰۳ گفت هدف اصلی این عملیات پایان دادن به مقاومت و ریشهکن کردن آن بود، اما رزمندگان مقاومت با ایستادگی در نبرد «اولی البأس» این پروژه را ناکام گذاشتند. دبیرکل حزبالله افزود که دشمن طی ۱۵ ماه با بهرهگیری از همه ابزارهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی و آنچه «ابزارهای شیطانی» خواند، تلاش کرد مقاومت را از میان بردارد، اما در دستیابی به اهداف خود شکست خورد.
قدرت مقاومت و نقش ایران
دبیرکل حزبالله با تأکید بر اینکه دشمن برای یک نبرد سرنوشتساز آماده شده بود، اظهار داشت رژیم صهیونیستی و حامیانش توان واقعی مقاومت، پشتوانه مردمی و آمادگی رزمندگان را دستکم گرفته بودند. وی همچنین مدعی شد توقف حملات گسترده به لبنان نتیجه تفاهم میان ایران و آمریکا بوده و جمهوری اسلامی در این روند بر ضرورت توقف تجاوزها و عقبنشینی رژیم صهیونیستی از لبنان تأکید کرده است. به گفته وی، اگر ایستادگی مقاومت وجود نداشت، هیچ تحول سیاسی یا میدانی به سود لبنان شکل نمیگرفت.
هشدار درباره مذاکره با صهیونیستها
شیخ نعیم قاسم با انتقاد از مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، این روند را بینتیجه و همراه با «ننگ و سرخوردگی» توصیف کرد و گفت چنین مذاکراتی تنها به امتیازگیری سیاسی برای اسرائیل منجر میشود، در حالی که این رژیم در عرصه میدانی و در برابر مقاومت دستاوردی نخواهد داشت. وی از مسئولان لبنانی خواست از امتیازدهی رایگان دست بردارند، گفتوگو با مقاومت را در اولویت قرار دهند و با تقویت وحدت داخلی، در برابر اهداف مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستند. دبیرکل حزبالله همچنین تجاوزهای مداوم به لبنان را با حمایت و نظارت مستقیم آمریکا دانست.
ایران پیروز این رویارویی است
دبیرکل حزبالله در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقابل اخیر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: دیگر تردیدی درباره پیروز این رویارویی وجود ندارد و ایران توانسته است اهداف دشمنان خود را ناکام بگذارد. وی اظهار داشت آمریکا و رژیم صهیونیستی قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کرده و نقش منطقهای ایران را از میان ببرند، اما با ایستادگی نیروهای مسلح، مردم و رهبری ایران شکست خوردند. شیخ نعیم قاسم همچنین با اشاره به تحولات پس از شهادت رهبر انقلاب، این رخداد را نه عامل تضعیف، بلکه زمینهساز افزایش انسجام و قدرت ایران دانست و از حضور گسترده مردم در آیینهای مختلف به عنوان نشانه حمایت از انقلاب و رهبری یاد کرد.
وحدت داخلی و ادامه مقاومت
وی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی در لبنان، همگرایی میان حزبالله و جنبش امل را سدی مستحکم در برابر دشمن توصیف کرد و گفت اکثریت مردم لبنان از مقاومت، استقلال، حاکمیت ملی و ارتش حمایت میکنند. دبیرکل حزبالله ضمن ابراز همدردی با مردم آسیبدیده لبنان، بر ادامه تلاشها برای اسکان آسیبدیدگان و بازسازی مناطق ویرانشده تأکید کرد. وی همچنین درباره روابط با سوریه گفت حزبالله خواهان روابطی برادرانه و همکاری نزدیک میان دو کشور است و در زمان مناسب مانعی برای دیدار علنی با مقامهای سوری وجود نخواهد داشت. نعیم قاسم در ادامه تصریح کرد مقاومت تا زمانی که اشغالگری ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد و تنها گزینه پیش روی رژیم صهیونیستی، عقبنشینی کامل از سرزمینهای اشغالی است.
پیام اربعین و فرهنگ مقاومت
شیخ نعیم قاسم بخش پایانی سخنان خود را به تبیین پیام عاشورا و اربعین اختصاص داد و این مناسبت را نماد زندگی عزتمندانه، دفاع از حق و انجام تکلیف الهی دانست. وی با اشاره به قیام امام حسین(ع)، کربلا را الگوی جاودانه مقاومت، ایثار و مبارزه با ظلم توصیف کرد و گفت حرکت امام حسین(ع)، حضرت زینب(س) و یارانشان الهامبخش همه جریانهای مقاومت در طول تاریخ بوده است. دبیرکل حزبالله تأکید کرد که میلیونها زائر اربعین با حضور خود، وفاداری به آرمانهای حسینی و استمرار مسیر مقاومت را به نمایش میگذارند و این فرهنگ تا زمان تحقق عدالت و پایان اشغالگری زنده و پویا باقی خواهد ماند.
هفت پایگاه صهیونیستی در لبنان
خبر دیگر آنکه به گزارش ایسنا، روزنامه عبریزبانِ هاآرتص با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی دستکم هفت پایگاه نظامی در جنوب لبنان احداث کرده و همزمان در حال ساخت جادههای جدیدی برای استفادههای نظامی در این منطقه است! این روزنامه همچنین نوشت نظامیان صهیونیست ساختمان زندان «الخیام» را تخریب کرده و در محل آن یک پایگاه نظامی ایجاد کردهاند.