موساد چگونه با ابزار «مهاجران» از اسپانیا انتقام گرفت؟

سرویس خارجی-

بسیاری از کارشناسان با اشاره به بحران هجوم مهاجران از مراکش به اسپانیا، به این باور رسیده‌اند که موساد (سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی) از دولت اسپانیا و ایستادگی آن در مقابل نسل‌کشی این رژیم در غزه و مخالفت این کشور با تجاوز به ایران انتقام گرفت، به ویژه اینکه مراکش روابط نزدیک و مشکوکی با صهیونیست‌ها برقرار کرده است!

علی‌رغم فروکش کردن موج بی‌سابقه و ناگهانی ورود ده‌ها هزار مهاجر به ۲ شهر «ملیلیه» و «سبته» اسپانیا -که هفته گذشته یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های مرزی سال‌های اخیر اروپا را رقم زد- رسانه‌ها و کارشناسان زیادی هستند که همچنان به گمانه‌زنی درباره پشت پرده‌های این ماجرا می‌پردازند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی اسپانیا کنترل بحران را به دست گرفته و تقریباً تمامی ۶۰ هزار مهاجری را که طی روزهای اخیر وارد منطقه خودمختار «سبته» شده بودند، به مراکش بازگردانده‌اند. رسانه‌های اسپانیایی مثل «ال‌پائیس» درباره جرقه اولیه این بحران نوشته بودند بحران با انتشار شایعه‌ای در شبکه‌های اجتماعی زده شد؛ شایعه‌ای که مدعی بود گذرگاه مرزی «سبته» به طور کامل برای ورود به خاک اسپانیا باز شده است. به دنبال این شایعه ظرف چند ساعت، خودروها صدها جوان، از جمله افراد کم‌سن‌وسال، را از شهر الفنیدق و مناطق اطراف به سمت مرز منتقل کردند و این روند به موجی کم‌سابقه از عبور مهاجران تبدیل شد. این روزنامه البته از قول منابع اطلاعاتی اسپانیا نوشته بود که ناپدید شدن نیروهای ژاندارمری مراکش از سوی دیگر مرز برای چندین ساعت، صرفاً یک اختلال عادی نبوده و احتمال دارد اقدامی مدیریت شده و عمدی از سوی دولت مراکش باشد که اخیراً با دولت اسپانیا در حوزه‌های مختلف دچار اختلاف شده است.

نقش رژیم صهیونیستی

در این میان تحلیل‌گران زیادی نیز وجود دارند که رژیم صهیونیستی را در پشت این ماجرا می‌دانند. به گفته کارشناسان رژیم اسرائیل می‌خواهد از طریق ایجاد بحران مهاجرت، دولت سانچز (منتقد اسرائیل) را زمین بزند تا راست افراطی اسپانیا (ضد مهاجر و طرفدار اسرائیل) به قدرت برسد چرا که لابی صهیونیست هیچ مخالفتی را در جهان تحمل نمی‌کند. به گزارش خبرگزای آناتولی تحلیلگران اسپانیایی معتقدند که تحولات شهر سبته در شمال آفریقا به مثابه تقلای رژیم صهیونیستی برای تضعیف دولت اسپانیا به شمار می‌رود چرا که این دولت بارها از نسل‌کشی اشغالگران صهیونیست در نوار غزه انتقاد کرده است. مجله آنلاین بین‌المللی «مدرن دیپلماسی» هم در گزارشی در همین زمینه نوشته است: «هجوم هزاران مهاجر و پناهجوی مراکشی به سبته و ملیلیه، دو شهر تحت حاکمیت اسپانیا، در محافل اطلاعاتی، نظامی و راهبردی چین به بحرانی فراتر از مهاجرت غیرقانونی تبدیل شده است. نهاد‌های امنیتی چین فکر می‌کنند موساد پشت وضعیت وخیم مرزی در اسپانیا است.»

این گزارش می‌افزاید: از نگاه چین بحران مرزی مراکش و اسپانیا با تنش شدید دیپلماتیک میان اسپانیا و اسرائیل پیوند خورده است؛ تنشی که از شناسایی دولت فلسطین، حمایت مادرید از غزه و انتقادهای مکرر آن از سیاست‌های اسرائیل سرچشمه می‌گیرد. فشارهای سیاسی و دیپلماتیک اسرائیل، احضار سفرا، بهره‌گیری از متحدان غربی و اظهارات دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، درباره «مستعمرات اسپانیا در آفریقا» به‌عنوان نشانه‌هایی از تلاش برای تبدیل پرونده مهاجرت به اهرم فشار تفسیر شده‌اند. این گزارش می‌افزاید: پاسخ اسکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل اسپانیا، با عبارت «به‌نظر می‌رسد همه‌چیز روشن‌تر شده»، در این ارزیابی به‌مثابه علامتی سیاسی برای تقویت فرضیه دخالت موساد دیده شده است. هدف ادعایی این عملیات، مهار انتقادهای اسپانیا از جنگ‌های غزه و ایران، تضعیف دولت پدرو سانچز و تشدید فشارهای داخلی و اروپایی علیه مادرید است.

«میگل مورا» روزنامه‌نگار اسپانیایی هم در این زمینه می‌گوید: یک عنصر جنگ هیبریدی هم در این ماجرا وجود دارد. منظورم این است که اسرائیل و آمریکا در ماه‌های اخیر بسیار واضح در مورد بی‌وفایی اسپانیا به ناتو و به اسرائیل صحبت کرده‌اند. چون باید به یاد داشته باشیم که دولت اسپانیا تقریباً تنها دولت در اروپا بوده که نسل‌کشی در فلسطین، در غزه را محکوم کرده و یکی از اولین‌هایی بوده که دولت فلسطین را به رسمیت شناخته و همین موضوع با ترامپ هم صدق می‌کند. ترامپ بسیار از سانچز عصبانی است. می‌دانیم که او اسپانیا را با قطع تمام توافق‌های تجاری و قطع بازدیدهای توریستی به کشور تهدید کرده است. اسرائیل و آمریکا مدت‌هاست که اسپانیا را تهدید می‌کنند.

مراکش آلت دست سیا و موساد

به گفته این خبرنگار اسپانیایی مراکش در این میان به عنوان آلت دست سیا و موساد عمل کرده است. وی می‌گوید: «دولت مراکش با اجازه پادشاه این کشور ۵۰ تا ۶۰ هزار مهاجر را به سمت مرز اسپانیا بسیج کرد. هیچ‌کس نمی‌تواند این تعداد آدم را بدون تأیید دولت جابه‌جا کند. موساد می‌دانست. سیا می‌دانست. همه می‌دانستند اما هیچ‌کس چیزی نگفت. این یک پیام به اسپانیاست تنبیه آن‌ها به خاطر به رسمیت شناختن فلسطین، محکوم کردن نسل‌کشی و سرپیچی از آمریکا و اسرائیل.»«آلوِیسِه پِرِس»، نماینده پارلمان اروپا و رهبر حزب «جشن تمام شد» هم در این‌باره می‌گوید: مراکش خودش را به واشنگتن و به اسرائیل فروخت تا دیوار آن‌ها در شمال آفریقا علیه ایران، علیه الجزایر و علیه روسیه باشد. این معامله است. و به خاطر همین معامله، مراکش همه چیز را می‌گیرد.»