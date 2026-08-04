سرویس خارجی-

روزنامه انگلیسی گاردین نوشته است، شگرد معاملات املاکی ترامپ این‌بار شکست خورده است چرا که با سد محکمی به نام جمهوری اسلامی ایران برخورد کرد.

«ترامپ به سد مستحکم جمهوری اسلامی ایران برخورد کرده است». این چکیده تمام گزارش‌هایی است که این روزها در رسانه‌های غربی و به صورت انبوه درباره جنگ ایران با دو قدرت اتمی منتشر می‌شود. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا و به دنبال آن افزایش تورم در این کشور زیر سایه جنگ، افکار عمومی مردم آمریکا را نیز علیه ترامپ کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو سوم مردم آمریکا خواهان پایان جنگ هستند و ترامپ را مقصر این وضعیت می‌دانند.

در همین رابطه روزنامه نیویورک تایمز با انتشار تصویری بدون روتوش از آمریکا، ابعادی از فقر شدید مردم آمریکا را در میانة این جنگ فاش کرده و نوشته است مردم آمریکا در فقر و فلاکت دست و پا می‌زنند و برای امرار معاش پلاسمای خون خود را می‌فروشند اما ترامپ ده‌ها میلیارد دلار از پول این مردم را صرف جنگ بی‌فایده ایران کرده است. شخصیت خودشیفته و متوهم ترامپ اما قادر به دیدن واقعیت شکست مقابل ایران نیست او روز دوشنبه و در ادامه ژست‌های پیروزی خود شبکه تروث سوشال نوشته است: «آمار واقعی نظرسنجی‌های من، نه آن اعدادی که رسانه‌های جعلی منتشر می‌کنند، در بهترین وضعیت خود در تمام دوران قرار دارد. و چرا نباید چنین باشد؟ وقتی که بزرگ‌ترین کاهش‌های مالیاتی و بالاترین آمار اشتغال در تاریخ را داشته‌ایم، بزرگ‌ترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ جهان در آمریکا انجام شده، مرزها کاملاًً امن شده‌اند، یک پیروزی بزرگ در ونزوئلا به دست آمده، ایران خلع سلاح هسته‌ای شده، احترام و موفقیت آمریکا در سراسر جهان بی‌سابقه است و موارد بسیار بیشتری وجود دارد.به اعداد جعلی نظرسنجی‌های چپ افراطی باور نکنید. آنها فاسد و نادرست هستند». ترامپ در طول 5 ماه گذشته بارها ژست پیروزی گرفته و حداقل 40 بار مقابل رسانه‌ها ادعای پیروزی یا تسلیم ایران را داشته است. او آن قدر از این ادعاهای بدون پشتوانه مطرح کرده است که خود رسانه‌های آمریکایی نوشته‌اند «حرف‌های ترامپ را نباید جدی گرفت.»

دژ مستحکمی به نام ایران

تفاوت دنیای خیالی ترامپ با واقعیت موجود دربارة جنگ را می‌توان در رسانه‌های غربی به خوبی مشاهده کرد. به جرأت می‌توان گفت حتی یک رسانه معتبر غربی را هم نمی‌توان این روزها پیدا کرد که بر این باور باشد ترامپ در جنگ پیروز شده است. همه او را بازنده جنگ دانسته و نوشته‌اند«ایران شکستی راهبردی بر آمریکا تحمیل کرده است». روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد: شگرد املاکی ترامپ در مواجهه با بحران‌ها دیگر کارساز نیست چون این بار با سدی سرسخت به نام جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است». گاردین در گزارش خود درباره راهبرد شکست خورده ترامپ علیه ایران نوشته است: «او از استاد قدیمی‌اش، روی کوهن وکیل معروف نیویورکی، این درس را آموخته که همیشه ادعای پیروزی کند و هرگز شکست را نپذیرد. اما این بار ترامپ با طرفی روبه‌رو شده که به همان اندازه سرسخت و غیرقابل‌انعطاف است: جمهوری اسلامی ایران. به عبارت دیگر، شگرد همیشگی ترامپ در این مواجهه دیگر کارساز نیست، چون طرف مقابل حاضر نیست بازندة داستان باشد. گاردین نوشته است: «با وجود ادعاهای مکرر ترامپ دربارة آغاز مذاکرات تازه با تهران، این ایران است که عملاً ابتکار عمل را در دست دارد. تهران با شلیک موشک‌های بالستیک به پایگاه‌های آمریکا در منطقه و حفظ کنترل خود بر تنگة هرمز نشان داده که قادر است هر زمان بخواهد آتش درگیری را دوباره شعله‌ور کند. این در حالی است که زمان به ضرر ترامپ در حال گذر است؛ هم به دلیل نزدیک ‌شدن به یک بحران انرژی جهانی و هم به دلیل انتخابات میان‌دوره‌ای که برای او و حزب جمهوری‌خواه می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. به گزارش فارس گاردین می‌افزاید: ترامپ از آغاز جنگ بارها ادعا کرده توافق با ایران قریب‌الوقوع است، و آخرین ادعای او مبنی بر اینکه مذاکرات جدید می‌تواند ظرف چند روز به توافق صلح برسد، بیش از هر چیز نشان‌دهنده استیصال دولتش برای بازگشایی تنگة هرمز و یافتن راهی برای خروج از این بحران است.

شکست ایران شبیه به افسانه است

«فارن پالیسی» هم در گزارشی از شکست راهبرد ترامپ مقابل ایران می‌نویسد: «این یک افسانه در واشنگتن است که فشار می‌تواند ایران را بشکند. نزدیک به پنج دهه فشارهای آمریکا برای وادار کردن ایران به اطاعت جواب نداده است.» بر اساس این گزارش، در واقعیت، اهرم‌های چانه‌زنی آمریکا با پیشرفت جنگ کاهش یافته و احتمالاً با اتمام مهمات و افزایش پیامدهای سیاسی داخلی، باز هم بیشتر فرسایش خواهد یافت.

ترامپ در باتلاق

در ادامه تحلیل‌های رسانه‌ای غربی از بحرانی که آمریکا و متحدانش گرفتار آن شده‌اند، مجله انگلیسی اکونومیست هم در مقاله‌ای تحت عنوان «ترامپ در باتلاق ایران: نه جنگ قاطع، نه صلح پایدار»، به بررسی گزینه‌های پیچیده آمریکا مقابل ایران پرداخته و نوشته است: ترامپ با گزینه‌های دشواری رو‌به‌رو است. تشدید درگیری خطرات قابل توجهی را به همراه دارد، در حالی که پذیرش کنترل تنگه هرمز توسط ایران برای او در داخل آمریکا شرم‌آور و برای متحدان خلیج‌فارس او نگران‌کننده خواهد بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد که ترامپ در حال وقت کشی است. به گزارش تسنیم به نقل از اکونومیست ترامپ امیدوار بود که با محاصره بنادر ایران اقتصاد این کشور را بیشتر تحت فشار قرار دهد و جنگ را در حالت متعادل نگه دارد، اما حملات ایران به اردن نشان داد که کنترل سرعت این جنگ به تنهائی در دست آمریکا نیست. در این میان متحدان آمریکا در منطقه، احساس اضطراب و سردرگمی دارند.

ابتکار عمل در دست ایران

نشریه انگلیسی فایننشال تایمز هم نوشته است، تحلیلگران و کارشناسان معتقدند ایران پس از ۶ ماه دفاع در برابر ارتش تروریستی آمریکا ابتکار عمل را به دست گرفته است و با آمادگی برای اتخاذ رویکردی تهاجمی‌ در میدان و بالا بردن هزینه تداوم تهدیدها و شرارت‌ها برای واشنگتن توانسته واشنگتن را وادار به جنگیدن با سرعتی کند که تهران تعیین می‌کند.

به گزارش ایسنا، فایننشال تایمز از قول «دنی سیتریونوویچ»، تحلیلگر اسرائیلی در مسائل غرب آسیا که سابقه فعالیتی طولانی در تشکیلات اطلاعاتی-امنیتی رژیم صهیونیستی دارد نوشته است: آن‌ها(ایران) تسلیم نخواهند شد و بر بهائی که همه در صورت حمله به آن‌ها خواهند پرداخت، تأکید می‌کنند رویکرد جسورانه‌تر ایران نشان‌دهنده تغییرات عمیق‌تری در تهران پس از به شهادت رساندن حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی است. به گفته وی این ایران جدید است. آن‌ها معتقدند که وقت استفاده از توانمندی‌هایشان فرا رسیده است.

مایه شرمساری

نشریه نیویورک‌تایمز در گزارشی به بررسی پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران پرداخته و معتقد است این جنگ نه‌تنها اهداف واشنگتن را محقق نکرده، بلکه به یک شکست راهبردی برای آمریکا تبدیل شده است. نیویورک تایمز از قول «رابین نیبلت»، مدیر پیشین اندیشکده چتم‌هاوس، می‌نویسد: نتیجه جنگ تاکنون «یک باخت راهبردی و مایه شرم» بوده است؛ زیرا متحدان آمریکا اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر نمی‌توانند برای امنیت خود به واشنگتن اعتماد کنند. به نوشته نیویورک‌تایمز، کشورهای اروپایی و خاورمیانه‌ای که سال‌ها امنیت خود را بر آمریکا بنا کرده بودند، اکنون به سمت کاهش وابستگی به واشنگتن، بهبود روابط با ایران و گسترش همکاری با اروپا، چین و روسیه حرکت کرده‌اند. به گزارش تسنیم نیویورک‌تایمز معتقد است مهم‌ترین پیامد جنگ ایران، نه صرفاً هزینه‌های نظامی، بلکه ضربه به اعتبار راهبردی آمریکا بوده است؛ جنگی که اعتماد متحدان را متزلزل کرده، دشمنان واشنگتن را امیدوار ساخته و ایران را همچنان در موقعیت اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای نگه داشته است.