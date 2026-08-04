آتش‌سوزی بی‌سابقه در ایالت واشنگتن آمریکا همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد، صدها خانه در این ایالت سوخته و ده‌ها هزار نفر نیز مجبور به تخلیه خانه و کاشانه خود شده‌اند.

آتش سوزی گسترده همچنان در حال بلعیدن طبیعت و ویران کردن صدها ساختمان در ایالت واشنگتن است. بیش از ۶۵ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و همچنان نهادهای مسئول در این ایالت، در مهار آتش تا لحظه تنظیم این گزارش موفق نبوده‌اند. طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، بر اساس برآوردهای اولیه این سازمان، شعله‌های آتش تاکنون بیش از ۷۰۰ خانه را عمدتاً در شهر «اسپوکین» این ایالت ویران کرده است. به گزارش فارس «جان ناولز»، کلانتر اسپوکین، در یک نشست خبری اعلام کرد که مأموران فردی را به اتهام «آتش‌افروزی درجه یک» بازداشت کرده‌اند که طبق گزارش‌ها، این مظنون ظاهراً با یکی از چندین آتشی که اکنون منطقه را تهدید می‌کند، مرتبط است.

تیم مدیریت حوادث آتش‌سوزی اسپوکین گزارش داده که مساعد شدن شرایط جوی، به نیروهای امدادی اجازه داده تا در خط مقدم مهار آتش پیش‌روی کنند. با این حال، داده‌های سامانه بین‌سازمانی «سامانه اطلاعات حوادث» نشان می‌دهد که آتش‌سوزی‌های نزدیک منطقه اسپوکین و استیونز از روز شنبه تاکنون ۳۲۴۸ هکتار را سوزانده‌اند و مهار این آتش‌ها همچنان صفر درصد است. بر اساس این گزارش، سایر نقاط ایالت هم با تهدیدهای به مراتب بزرگ‌تری روبه‌رو هستند. در همین رابطه آتش‌سوزی منطقه «سینلاهکین» واشنگتن هم تاکنون مهار نشده است. این آتش که از

۲۶ ژوئیه (4 مرداد) بر اثر صاعقه آغاز شده، تاکنون ۳۴۳۹۸ هکتار را طعمه خود کرده است. بیش از ۸۲۰ نیروی امدادی در حال نبرد با این شعله‌ها هستند و این آتش نیز هنوز هیچ درصدی از مهار را تجربه نکرده است. آتش‌سوزی «لیتل جاینت» در شمال غربی« لیون‌ورث» واشنگتن هم ۲۰۷۵۹ هکتار (۵۱۲۹۸ جریب) از جنگل ملی «اوکانوگان- وناتچی» را سوزانده است.