تکلیف زندگی حسینوار(حدیث دشت عشق)
سردار سرلشکر شهید مهدی زینالدین فرمانده لشکر ۱۷ علیبنابیطالب(ع) قم و برادر شهید مجید زینالدین ۲۴ اسفند سال ۱۳۳۸ در تهران دیده به جهان گشود. در عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر، مسئولیت اطلاعات عملیات قرارگاه نصر را بر عهده گرفت و در عملیات رمضان، فرماندهی تیپ ۱۷ علیبنابیطالب(ع) را پذیرفت و بعدها به فرماندهی لشکر ۱۷ ارتقا یافت، در طراحی و برنامهریزی عملیاتها نقش کلیدی ایفا کرد. در عملیات خیبر که تنها ۲۳ سال داشت، رشادتهایی آفرید که حتی دشمن را به حیرت واداشت. آنان با اعتراف به ناتوانی در برابر این فرمانده جوان، وی را «خیبرشکن» نامیدند. سرانجام ۲۷ آبان سال ۱۳۶۳، به همراه برادرش شهید مجید زینالدین، در منطقه تپهساروین با گروهکهای ضدانقلاب درگیر شد و به فیض شهادت رسید که پیکر پاکشان در گلزار شهدای قم آرام گرفت. شهید مهدی زینالدین در وصیتنامهاش نوشت: «اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام، اعتقاد داشتن به امامحسین(ع) است. هیچکس نمیتواند پاسداری از اسلام کند در حالیکه ایمان و یقین به اباعبداللهالحسین(ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنههای پیکار میرزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران، اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امامزمان(عج) فراهم گردد، بهواسطه عشق، علاقه و محبت به امامحسین(ع) است. من تکلیف میکنم شما رزمندگان را به وظیفه عمل کردن و حسینوار زندگی کردن.»