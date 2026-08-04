درستکار: قدرت فنی ایران در دنیا اثبات شده است میخواهیم از عنوان قهرمانی جهان دفاع کنیم
سرویس ورزشی-
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون برای پنجمین سال پیاپی بر روی سکوی جهانی قرار گرفته است؛ رکوردی که در تاریخ کشتی ایران سابقه نداشته و نشان از ثبات قدرت فنی کشتی ایران در سطح اول دنیا دارد.
رقابتهای کشتی بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ۸ تا ۱۱ مهرماه در شهر ناگویای ژاپن برگزار میشود. امسال برخلاف دورههای گذشته، مسابقات کشتی بازیهای آسیایی ناگویا پیش از رقابتهای قهرمانی جهان برگزار خواهد شد و ملیپوشان کمتر از یک ماه بعد، از ۲ تا ۱۰ آبان باید در مسابقات جهانی به میدان بروند.
به همین دلیل، فدراسیون کشتی و کادر فنی تیمهای ملی تصمیم گرفتهاند برای این دو رویداد مهم از ترکیبهای متفاوتی استفاده کنند تا فشار کمتری به نفرات اصلی وارد شود.
بر همین اساس دور جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد از
۱۶ مرداد در کمپ تیمهای ملی کشتی ایران برگزار میشود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
٥٧کیلوگرم: میلاد والیزاده (مازندران) علی مؤمنی (مازندران) علی یحییپور (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیمزاده (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) ابراهیم الهی (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان (مازندران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسمپور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران) حسین مفیدی (مازندران)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مرتضی جانمحمدزاده (آذربایجان شرقی) محمدرضا لطفی (مازندران)
کاپ نایب قهرمانی به ایران رسید
اما یکی از اتفاقات مهم کشتی در روزهای گذشته، دادن کاپ نایبقهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، به ایران بود. پس از مثبت شدن تست دوپینگ کشتیگیر گرجستانی در رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ آلبانی، رنگ مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و با اصلاح نتایج تیمی و تأیید اتحادیه جهانی کشتی، عنوان نایبقهرمانی جهان بهصورت رسمی به تیم ملی کشتی آزاد ایران تعلق گرفت. کاپ نایبقهرمانی تیم ایران، در حاشیه برگزاری رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان که به میزبانی شهر باکو پایتخت کشور آذربایجان برگزار شد، به نماینده فدراسیون کشتی تحویل داده شد. این کاپ پس از ورود به کشور، در موزه افتخارات کشتی ایران قرار گرفت.
پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد پس از بازگشت کاپ نایبقهرمانی ایران در مسابقات جهانی 2024 آلبانی که بعد از تغییر جایگاه تیم ایران از سومی به دومی جهان رخ داد، اظهار داشت: در ابتدا تیم ایران به عنوان سوم دست یافته بود، اما پس از مثبت شدن آزمایش دوپینگ کشتیگیر گرجستان، مدال محمد نخودی از برنز به نقره تغییر یافت و جایگاه تیم ایران نیز از سوم به نایبقهرمانی جهان ارتقا پیدا کرد. او ضمن تبریک این موفقیت، عنوان کرد: تیم ملی کشتی آزاد ایران از سال ۲۰۲۱ تاکنون برای پنجمین سال پیاپی بر روی سکوی جهانی قرار گرفته است؛ رکوردی که در تاریخ کشتی ایران سابقه نداشته و نشان از ثبات قدرت فنی کشتی ایران در سطح اول دنیا دارد.
درستکار در ادامه با بیان اینکه تیم ایران در مسابقات ۲۰۲۴ آلبانی شانس کسب عنوان قهرمانی جهان را نیز داشت، برخی حوادث غیرمنتظره را مانع از تحقق این هدف دانست و گفت: محمد نخودی در آن مسابقات در اوج آمادگی بود و موفق شد جردن باروز را شکست دهد، اما متأسفانه در شرایطی که از حریف گرجستانی خود پیش بود، دچار آسیبدیدگی شدید و پارگی رباط پا شد؛ مصدومیتی که او را حدود ۹ ماه از میادین کشتی دور کرد. پس از مسابقات و با مشخص شدن دوپینگ این حریف گرج، مدال نخودی از برنز به نقره تغییر کرد.
او همچنین درخصوص سایر کشتیگیران تیم ایران افزود: در وزن ۹۲ کیلوگرم نیز کامران قاسمپور به اعتقاد من بیشتر به دلیل حوادث و اتفاقات خاص کشتی، مقابل سعداللهیف شکست خورد. همچنین امیرمحمد یزدانی که قرار بود در وزن ۷۰ کیلوگرم اعزام شود، در روزهای پایانی پیش از مسابقات به دلیل شکستگی استخوان دست، از ترکیب کنار رفت و سینا خلیلی، کشتیگیر جوانی که هنوز ۱۸ ساله نشده بود، جایگزین او شد. رضا مؤمنی نیز در این مسابقات نخستین تجربه مهم جهانی خود را کسب کرد. درستکار تمامی این اتفاقات را خواست خدا دانست و با نگاه به آینده عنوان کرد: امیدوارم تیم ایران در سال ۲۰۲۶ بتواند عنوان قهرمانی جهان سال ۲۰۲۵ را تکرار کند. اگرچه رقابت با تیمهای قدرتمند روسیه و آمریکا همواره دشوار است، اما کشتیگیران ما برای دفاع از عنوان قهرمانی با تمام توان مبارزه خواهند کرد.
او در پایان، ماندگاری پنجساله تیم ایران روی سکوی جهانی را نتیجه لطف خدا، برنامهریزی فدراسیون کشتی و غیرت کشتیگیران دانست و ابراز امیدواری کرد که کشتی ایران سالهای بیشتری در اوج افتخارات باقی بماند.