لیگ برتر در زمان مقرر برگزار می‌شود

دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران تاکید کرد مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در زمان مقرر برگزار خواهد شد. محمدرضا کشوری‌فرد درباره بحث تعویق یک هفته‌ای مسابقات لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: یکی دو باشگاه درخواست تعویق بازی‌ها را داده بودند که اصلاً زمانی برای این کار نداریم. ما جام ملت‌های آسیا، لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا 2، بازی‌های تیم امید و... را داریم و بازی‌ها به اندازه کافی فشرده برگزار می‌شود. از طرفی، امسال به دلیل شرایط فصل قبل، لیگ را با حضور 18 تیم برگزار می‌کنیم. وی افزود: با شرایطی که امسال داریم، نمی‌دانیم چطور مسابقات جام حذفی را برگزار کنیم! دنبال زمانی برای برگزاری این مسابقات هستیم. البته جام حذفی را برگزار می‌کنیم، اما به سختی و به شرطی که اتفاقی در کشور نیفتد. بنابراین، با شرایطی که توضیح دادم، مسابقات لیگ از تاریخ 23 مرداد ماه آغاز می‌شود. دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد اینکه آیا ورزشگاه‌های کشور آماده برگزاری مسابقات هستند یا نه؟ گفت: تا جایی که می‌دانیم، مشکلی وجود ندارد.

قلعه‌نویی هفته آینده برنامه می‌دهد

سخنگوی فدراسیون فوتبال از ارائه برنامه‌های تیم ملی توسط قلعه‌نویی در جلسه هفته آینده هیئت ‌رئیسه خبر داد. امیرمهدی علوی درباره وضعیت ادامه همکاری با امیر قلعه‌نویی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: در جلسه آینده هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال، امیر قلعه‌نویی برای اعلام برنامه‌های مرتبط با تیم ملی در جام ملت‌های آسیا حضور پیدا می‌کند. امیدوارم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تجربه جام جهانی، تیم ملی بتواند بهترین نتیجه مدنظر مردم را کسب کند.

وی افزود: هنوز زمان برگزاری جلسه هیئت ‌رئیسه در این هفته قطعی نبود، اما این جلسه هفته آینده برگزار می‌شود و برنامه‌ها به سرعت برای حضور مقتدر تیم ملی در جام ملت‌ها انجام می‌شود.

انصاری دستیار حدادی‌فر در تیم جوانان

بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس، به کادر فنی تیم فوتبال جوانان ایران اضافه شده است و در کنار قاسم حدادی‌فر فعالیت می‌کند. محمد انصاری که چندی پیش به عنوان معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس مشغول به کار شده بود، در نهایت تصمیم به کناره‌گیری از این سمت گرفت. حالا او به عنوان یکی از دستیاران قاسم حدادی‌فر در کادر فنی تیم فوتبال جوانان انتخاب شده است.

مطهری: مربیان ایرانی را در چرخ گوشت انداختیم

سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینکه مرغ همسایه غاز است گفت: متاسفانه مربیان ایرانی را در چرخ گوشت می‌اندازیم.

حمید مطهری در پاسخ به این سؤال که عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی 2026 را چطور دیدید؟ گفت: نقد باید منصفانه باشد. باید ببینیم تیم ملی در چه شرایطی به اردو رفت، چه امکاناتی در اختیار این تیم قرار گرفت یا کدام بازی‌های دوستانه مهم انجام شد. شرایط کشور جنگی بود، لیگ نداشتیم و خیلی شرایط مناسب نبود. خودم همیشه ترجیح می‌دهم نقد توأم با احترام و منطقی انجام بدهم. شاید ادبیات برخی از ملی‌پوشان را نپسندم اما برخی انتقادات هم منصفانه نیست. تیم ملی ایران شاید در شرایط نرمال می‌توانست از گروه خود صعود کند ولی هم امیر قلعه‌نویی و ملی‌پوشان مقداری بدشانسی آوردند. گل شجاع خلیل‌زاده یا مهدی طارمی و آفسایدهای میلیمتری جلوی صعود را گرفت. مگر کارلوس کی‌روش که 3 دوره همه اختیار تیم ملی ایران در جام‌های جهانی را بر عهده داشت، چه عملکردی داشت؟ از گروه‌مان صعود کردیم؟ متأسفانه همیشه در فوتبال ایران مرغ همسایه غاز بوده و باز همچنین خواهد بود. از شکست و حذف شدن‌های کارلوس کی‌روش حماسه ساختیم و مربیان ایرانی را در چرخ گوشت انداختیم. این رسم فوتبال ایران است و کاری هم نمی‌توان کرد.

تأیید پیروزی گل‌گهر مقابل چادرملو توسط کمیته استیناف

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای کمیته انضباطی مبنی بر اعلام پیروزی

۳ بر صفر گل‌گهر سیرجان برابر چادرملو اردکان را تایید کرد.

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رای صادرشده از سوی کمیته انضباطی مبنی بر پیروزی ۳ بر صفر گل‌گهر مقابل چادرملو اردکان را به دلیل استفاده غیر مجاز از بازیکن پاراگوئه‌ای تایید کرد. گل‌گهر سیرجان پس از باخت مقابل چادرملو، نسبت به حضور مائورو کابایرو، بازیکن پاراگوئه‌ای چادرملو رسما شکایت خود را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود و این کمیته نیز پس از بررسی‌های خود رای به پیروزی ۳ بر صفر گل گهر داد که این رای در نهایت در کمیته استیناف نیز مورد تایید قرار گرفت. به این ترتیب جایگاه چهارمی گل‌گهر در جدول رده‌بندی لیگ برتر تثبیت شد.

۳ شکایت جدید در راه استقلال

باشگاه استقلال در حالی همچنان با بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که با موج تازه‌ای از پرونده‌های حقوقی نیز روبه‌رو شده است. پس از شکایت موسی جنپو، جوئل کوجو و ریکاردو ساپینتو، در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با آنتونیو آدان، داکنز نازون و منیر الحدادی، این سه نفر نیز از باشگاه شکایت خواهند کرد. افزایش این پرونده‌ها می‌تواند روند باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی را دشوارتر کرده و برنامه‌های استقلال برای جذب بازیکن در فصل جدید را با چالش جدی مواجه کند، هرچند مدیران باشگاه در تلاش هستند با پرداخت مطالبات یا توافق با طلبکاران، بحران حقوقی را مدیریت کنند.