سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای خطاب به باشگاه‌های بدهکار لیگ برتر مردان، هشدار داد.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال روز شنبه دهم مردادماه با ارسال نامه‌ای خطاب به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری اعلام کرد: پیرو مصوبه جلسه هیئت ‌رئیسه فدراسیون در تاریخ ششم مرداد‌ماه سال 1405 و در راستای ارتقای سطح کیفی مسابقات، ساماندهی وضعیت باشگاه‌ها و تأکید هیئت‌ رئیسه فدراسیون مبنی بر کاهش تعداد تیم‌های حاضر رقابت‌های لیگ برتر مردان، به استحضار می‌رساند تمامی باشگاه‌های متقاضی حضور در مسابقات لیگ برتر مردان سال جاری مکلف هستند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه

17 مرداد سال 1405 نسبت به تسویه کامل تمامی بدهی‌ها و تعهدات مالی مربوط به سنوات گذشته، اعم از مطالبات بازیکنان، اعضای کادر فنی، بدهی‌های مربوط به فدراسیون و سایر دیون و تعهدات مالی مرتبط اقدام کرده و اسناد و مستندات مثبته دال بر تسویه موارد مذکور را در مهلت مقرر به امور مالی فدراسیون ارائه نمایند. پس از پایان مهلت مقرر و انجام بررسی‌های نهایی، فهرست باشگاه‌های دارای بدهی و تعهدات مالی تسویه‌نشده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی فدراسیون اعلام خواهد گردید. مسئولیت آثار و تبعات ناشی از عدم اقدام در موعد تعیین‌شده بر عهده باشگاه مربوطه خواهد بود.