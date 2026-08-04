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کد خبر: ۳۳۵۴۰۷
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۸
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خواندنی از ورزش

* تیم مهگل البرز به صورت رسمی آمادگی خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال اعلام کرد و تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها به ۱۲ تیم رسید که شامل ۱۰ تیم باقی مانده از فصل گذشته و ۲ تیم صعودکننده از لیگ حرفه‌ای هستند. تیم‌های حاضر در فصل جدید: شهرداری گرگان، کاله مازندران، استقلال تهران، طبیعت اسلامشهر، نفت آبادان، نفت زاگرس، رعد پدافند هوایی، گلنور اصفهان، پاس کردستان، مهگل البرز (لیگ برتری‌های فصل قبل)، نفت و گاز گچساران و مس رفسنجان.

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