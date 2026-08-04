نایبقهرمانی کشتی آزاد و سومی کشتی فرنگی ایران در ترکیه
رقابتهای بینالمللی کشتی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه تیمهای کشتی آزاد و فرنگی به ترتیب به عنوان نایب قهرمانی و سومی رسیدند.
رقابتهای بینالمللی کشتی جام حسن گمیجی و غضنفر بیلگه روزهای ۹ لغایت ۱۱ مردادماه در شهر کوجالی کشور ترکیه برگزار شد. تیم منتخب کشتی آزاد ایران با اعزام ۱۴ کشتیگیر و کسب ۶ مدال رنگارنگ، در پایان مسابقات عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد.
همچنین تیم منتخب کشتی فرنگی کشورمان که با ۲۱ کشتیگیر در این رقابتها حاضر شده بود، در جایگاه سوم تیمی این رقابتها ایستاد. برای تیم منتخب کشتی آزاد، رضا افشار در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا، علی یحییپور در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی کرمپور در وزن ۷۴ کیلوگرم و مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره، ابراهیم خواری در وزن ۶۱ کیلوگرم و محمدرضا لطفی در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.
در کشتی فرنگی نیز، حسین بیژنی در وزن ۵۵ کیلوگرمی به مدال طلا، احمدرضا محسننژاد در وزن ۷۲ کیلوگرم و کامران بکپیکری در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال نقره، ابوالفضل رسولی در وزن ۸۲ کیلوگرم و امیررضا اکبری در وزن ۹۷ کیلوگرم صاحب نشان برنز شدند.
در مجموع، اعزام ۳۵ کشتیگیر در دو رشته آزاد و فرنگی به این رقابتها، با هدف کسب تجربه و میدان دادن به نفرات جوان و مستعد انجام شد و در نهایت، مهمترین دستاورد این حضور، شناسایی و محک جدی استعدادهای آینده و تقویت پشتوانههای تیمهای ملی بود.