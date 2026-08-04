روند بازگشت زائران اربعین بدون مشکل ادامه دارد

پایش لحظه‌ای و مستمر نشان می‌دهد؛ روند بازگشت زائران اربعین، بدون هیچ‌ گونه مشکلی ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، با گذشت ۱۹ روز از آغاز سفرهای اربعین حسینی (۲۵ تیر تا ۱۲ مرداد/ مقارن با یکم تا ۱۹ ماه صفر)، نزدیک به سه میلیون و ۴۶ هزار زائر در مسیر سفرهای رفت و به‌منظور خروج از کشور و بالغ بر دو میلیون و ۱۷۱ هزار زائر در مسیرهای بازگشت از سفرهای عتبات عالیات، از پایانه‌های شش‌گانه اربعینی کشور تردد کرده‌اند.

تاکنون سفرهای زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ۱۷ درصد از مجموع سفرهای اربعین حسینی را تشکیل داده و در این میان سهم مرز شهید سلیمانی (مهران) از جابه‌جایی زائران با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ۶۹ درصدی است. بر اساس این گزارش، تاکنون ۹۰۴ هزار و ۳۴۳ زائر اربعین حسینی با استفاده از ۳۸ هزار و ۶۵۷ سرویس ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مسیرهای رفت و برگشت جابه‌جا شده‌اند.

احمد کرمی؛ استاندار ایلام، روز سه‌شنبه در بازدید میدانی از پایانه برکت در جمع خبرنگاران مستقر در مرز مهران وضعیت تردد در این مسیر را مطلوب ارزیابی کرد.

استاندار ایلام با تشریح جزئیات عملیات حمل‌ونقل در پایانه برکت، از جابه‌جایی افزون بر ۵۰ هزار زائر با استفاده از 1620 دستگاه اتوبوس در شبانه‌روز گذشته خبر داد.

وضعیت پروازهای اربعین

همچنین مرتضی دهقان؛ مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوائی ایران با تشریح آخرین وضعیت پروازهای اربعین۱۴۰۵ گفت: از ۳۱ تیر تا 12 مردادماه، حدود ۱۱۰۰ پرواز از فرودگاه‌های کشور انجام شده و حدود ۱۴۱ هزار مسافر اعزام شده‌اند.

او درباره میزان استقبال از سفرهای هوائی اربعین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: هم‌اکنون بیش از ۲۰ نقطه در کشور به زائران خدمات ارائه می‌کنند و مطابق سال‌های گذشته، پروازهای اربعین از فرودگاه‌های مختلف کشور انجام می‌شود.

گفتنی است، به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش‌های دریافتی از مسافران تعدادی از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی از جمله کاسپین و معراج در مسیر بازگشت از عراق به تهران با تاخیرهایی در حدود ۱۲ ساعت انجام شده است.