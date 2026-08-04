بلیت هواپیما در اروپا ۵۰ درصد گران شد

جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و بسته ماندن تنگه هرمز، قیمت بلیت هواپیما را در اروپا، ۵۰ درصد افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ ادامه بحران تنگه هرمز و افزایش بی‌سابقه قیمت سوخت هواپیما، هزینه‌های سفر هوائی را تا مرز تبدیل شدن به یک کالای لوکس افزایش داده و مسافران اروپایی را با چالش جدی مواجه کرده است.

این بحران در حالی‌گریبانگیر قاره سبز شده که حدود ۴۰ درصد از واردات اروپا از سوخت هوائی تصفیه‌شده از طریق تنگه هرمز تأمین می‌شود و هرگونه اختلال در این آبراه حیاتی، صنعت حمل‌ونقل هوائی اروپا را به لرزه درمی‌آورد.

مسافران اروپایی از افزایش چشمگیر قیمت بلیت‌های هواپیما گلایه‌مند هستند. قیمت بلیت‌ها در آلمان نسبت به سایر نقاط به طور محسوسی بالاتر است و این وضعیت را برای مردم بسیار غم‌انگیز کرده است. مردم آلمان می‌گویند؛ قیمت بلیت هواپیما نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته؛ رقمی که نشان از عمق بحران در صنعت هوانوردی اروپا دارد.

شرکت‌های هواپیمایی آلمان این روزها با دو مشکل بزرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

از یک‌سو قیمت سوخت هواپیما به بالاترین سطح تاریخ رسیده و از سوی دیگر، با وجود اینکه این شرکت‌ها حدود ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز سالشان را از قبل با قیمت ثابت خریده‌اند (که به آن استراتژی پوشش ریسک می‌گویند)، باز هم تحت فشار شدیدی قرار دارند.

یکی از مسئولان یک شرکت هواپیمایی گفته که هر ماه حدود پنج درصد از سوختی که از طریق این قراردادهای بلندمدت تأمین می‌شد، کم می‌شود. به همین دلیل، شرکت‌ها مجبورند باقیمانده سوخت مورد نیازشان را از بازار آزاد بخرند؛ جایی که قیمت‌ها به طرز وحشتناکی گران است.

در این میان، «کلاودیا کیمفرت»؛ تحلیلگر اقتصادی از آلمان، هشدار داد که ادامه بحران در ماه‌های آینده ممکن است شرکت‌های بزرگ هواپیمایی را مجبور به توقف برخی پروازها یا افزایش قابل‌توجه قیمت بلیت‌ها کند.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که صنعت هوانوردی اروپا هنوز به طور کامل از آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا بهبود نیافته و بحران جدید انرژی می‌تواند ضربه‌ای سنگین‌تر بر پیکره آن وارد کند.

بحران فقط در غرب آسیا نیست

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا، در تابستان امسال ۲۰ هزار پرواز کوتاه‌برد را لغو کرده است.

این اقدام در راستای کاهش هزینه‌ها و مدیریت بحران صورت گرفته و نشان از عمق فشار وارده بر صنعت هوانوردی اروپا دارد.

علاوه ‌بر لوفت‌هانزا، شرکت‌های معروف دیگری مانند رایان ایر و ایزی‌جت نیز نسبت به کاهش سودآوری خود در صورت ادامه این وضعیت هشدار داده‌اند.

به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی ارزان‌قیمت انگلیسی ایزی‌جت در آستانه یک فرآیند خریداری توسط سرمایه‌گذاران آمریکایی قرار دارد که ممکن است این شرکت ۳۰ ساله را به یک شرکت خصوصی و غیربورسی تبدیل کند.

افزایش ۵۰ درصدی قیمت بلیت‌ها، لغو ۲۰ هزار پرواز توسط لوفت‌هانزا، هشدار شرکت‌های بزرگ نسبت به کاهش سود و احتمال ادغام یا خریداری شرکت‌های ضعیف‌تر، همگی حکایت از تأثیر عمیق این بحران بر زندگی روزمره اروپایی‌ها دارد.

بنابراین آنچه به عنوان یک بحران ژئوپلیتیکی در غرب آسیا آغاز شد؛ اکنون به دغدغه‌ای جدی برای مسافران عادی و اقتصاد صنعت هوانوردی در قاره سبز تبدیل شده و نشان می‌دهد که هرگونه اختلال در تنگه هرمز، می‌تواند ابعاد اقتصادی گسترده‌ای برای اروپا به همراه داشته باشد.