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کد خبر: ۳۳۵۴۰۱
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۴
سرویس کیهان » اخبار
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کسری تجاری آمریکا رکورد زد

کسری تراز تجاری آمریکا در ماه ژوئن (خردادماه) به بیش از 73 میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد فاصله میان واردات و صادرات در حال افزایش است. 
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس تازه‌ترین آمار اداره اطلاعات آمریکا، کسری تجاری آمریکا در ژوئن به 73 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید؛ به بیان ساده، ارزش کالاها و خدماتی که آمریکا از جهان خریده، ده‌ها میلیارد دلار بیشتر از صادرات این کشور بوده است. ادامه این روند، فشار بر تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات را پررنگ‌تر می‌کند.
کسری تجاری سال‌هاست یکی از چالش‌های اقتصاد آمریکا به شمار می‌رود. دولت‌های مختلف با اعمال تعرفه، حمایت از تولید داخلی و بازگرداندن کارخانه‌ها تلاش کرده‌اند این شکاف را کاهش دهند اما رشد واردات و تقاضای بالای مصرف‌کنندگان آمریکایی باعث شده این هدف همچنان دور از دسترس بماند.
آمارها نشان می‌دهد کسری تجاری آمریکا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یافته است؛ رقمی که تقریباً معادل ارزش ساخت چندین کارخانه بزرگ یا بودجه سالانه برخی کشورهای کوچک است. اگر این روند ادامه یابد، فشار بر تراز پرداخت‌ها، ارزش دلار و صنایع تولیدی آمریکا می‌تواند بیش از گذشته افزایش یابد.
آمریکا و اسرائیل جنگی علیه ایران را از اسفندماه 1404 آغاز کردند که  رفت و آمد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را مختل کرد و تبعات منفی سنگینی برای اقتصاد آمریکا داشته است.

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