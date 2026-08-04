آمریکا در آستانه شروع بحران نفتی است

آمارهای جدید نشان می‌دهد؛ ذخایر نفتی راهبردی آمریکا «فقط پنج میلیون بشکه» با سطح 300 میلیون بشکه؛ یعنی بحران، فاصله دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس آمارهای رسمی، ذخایر راهبردی آمریکا به ۳۰۴ میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده است. اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفتی راهبردی، سپر دفاعی آمریکا در برابر شوک‌های قیمتی‌ است؛ همان ذخایری که ترامپ برای

پر کردنش، به آب و آتش می‌زند تا تنگه هرمز را باز کند. حالا ذخایر پر نشده که هیچ، ترامپ دیروز در شبکه تروث سوشال خطاب به شرکت‌های نفتی دستور داد، «همین حالا قیمت نفت را پایین بیاورید».

در حالی ذخایر راهبردی آمریکا به عدد بحرانی ۳۰۰ میلیون بشکه نزدیک شده ‌که نفت خام آمریکا هم‌اکنون بالای ۸۰ دلار معامله می‌شود و متوسط قیمت بنزین در این کشور هم بیش از چهار دلار است.

قیمت نفت به 150 دلار می‌رسد

همچنین به گزارش سی‌ان‌ان‌؛ موجودی نفت خام شرکت‌های نفتی با سرعتی چشمگیر در حال کاهش است. این وضعیت به‌ویژه در مرکز «کاشینگ» در ایالت اوکلاهاما، که به عنوان چهارراه خطوط لوله انتقال نفت در آمریکا شناخته می‌شود به وضوح قابل مشاهده است؛ جایی که سطح ذخایر به میزان قابل‌توجهی کمتر از آستانه تنش عملیاتی کاهش یافته است.

بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، موجودی این مرکز حیاتی که نفت تولیدی تگزاس از طریق خطوط لوله به آنجا منتقل، قیمت‌گذاری، ذخیره و سپس به پالایشگاه‌های سراسر آمریکا ارسال می‌شود، در هفته‌های اخیر به 18 میلیون و 600 هزار بشکه سقوط کرده است. کارشناسان تأکید دارند که موجودی زیر 20 میلیون بشکه، فشار مضاعفی بر عملیات این تأسیسات عظیم وارد می‌آورد و برای انتقال نفت از خطوط لوله، به نیروی فشار بیشتری نیاز است در چنین شرایطی، در نهایت تنها مواد ته‌گرفته در کف مخازن باقی خواهد ماند و قوانین فیزیکی مانع از جریان روان نفت از طریق آن خطوط لوله حیاتی خواهد شد.

کاشینگ تنها مصداق این وضعیت نیست. «کایران تامپکینز»؛ اقتصاددان ارشد اقلیم و کالاهای اساسی در مؤسسه کپیتال اکونومیکس، خاطرنشان کرد که موجودی‌های تجاری نفت در سراسر جهان نیز به سطوح تنش عملیاتی نزدیک می‌شوند و در حال حاضر تنها حدود 57 هفته عرضه را در خود جای داده‌اند؛ در حالی که سطح تنش عملیاتی جهانی حدود 55 هفته برآورد می‌شود.

به باور او، بازار نفت احتمالاً این ریسک را کمتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری می‌کند؛ زیرا بررسی روندهای تاریخی نشان می‌دهد که در ادوار پیشین که ذخایر نفت در چنین سطوح پایینی قرار داشته، قیمت نفت معمولاً حدود 20 درصد بالاتر معامله

شده است.

به گفته این کارشناس، بدون افزایش چشم‌گیر و پایدار در جریان انرژی از طریق خلیج‌فارس، بازار نفت در نهایت به «نقطه عطفی» خواهد رسید؛ دوره‌ای که در آن دیگر امکان جبران عرضه ازدست‌رفته نفت از طریق کاهش ذخایر وجود نخواهد داشت.

در آن نقطه عطف، تنها راهکار ممکن، جهش شدید قیمت نفت به منظور کاهش تقاضا و بازگشت تعادل به بازار خواهد بود. برای نیل به این هدف، ممکن است قیمت نفت نیاز به فراتر رفتن از مرز 150 دلار در هر بشکه داشته باشد؛ رقمی که بسیار فراتر از بالاترین رکورد تاریخی آن محسوب می‌شود.

کارشناسان تأکید دارند که این سناریو می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شود. البته اگر سیگنال‌های صادره از ایران، به نفع روایت ترامپ تمام نشود.

ادامه سقوط ین

بحران انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، ارزش پول ملی ژاپن در ماه‌های اخیر را به‌گونه‌ای دچار سقوط کرده که دولت ژاپن با همراهی ایالات متحده، وارد مداخله هماهنگ در بازار ارز شده تا روند نزولی ین را متوقف کنند.

کاهش ارزش ین در برابر دلار که به پایین‌ترین سطوح خود از سال 1986 رسیده، تنها یک مسئله پولی برای ژاپن نیست؛ بلکه به یک بحران چندبعدی اقتصادی تبدیل شده است؛ بحرانی که از یک‌سو هزینه واردات انرژی و کالاهای اساسی را افزایش داده و از سوی دیگر فشار تورمی بر خانوارهای ژاپنی را تشدید کرده است.

دولت ژاپن در اواخر ‌آوریل حدود 74 میلیارد دلار برای حمایت از ارزش ین هزینه کرد، اما این مداخله نتوانست روند بلندمدت کاهش ارزش این ارز را تغییر دهد و ین، بار دیگر تا اواخر ژوئیه تحت فشار قرار گرفت.