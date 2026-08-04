سخنگوی صنعت آب کشور گفت: تأکید وزارت نیرو بر ضرورت مدیریت مصرف است و قطعی برنامه‌ریزی‌شده آب در دستورکار نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عیسی بزرگ‌زاده در گفت‌و‌گو با یک شبکه تلویزیونی با اشاره به آخرین وضع ذخایر آب در سدهای کشور اظهار داشت: در حالی که کشور در سال گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های کم‌بارشی را پشت سر گذاشت و با ثبت میانگین 147 میلی‌متر بارش در برابر میانگین نرمال

240 میلی‌متری، شرایط بحرانی را تجربه کرد، آمار‌های رسمی از بهبود وضعیت بارش‌ها در سال آبی جاری حکایت دارد.

وی افزود: سال گذشته، کم‌بارشی مزمن و خشکسالی‌های متوالی (در برخی مناطق تا پنج سال) باعث شد تا کشور در وضعیتی دشوار قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به دو سوم مساحت ایران و جمعیتی بالغ بر 65 میلیون نفر با تنش آبی مواجه شدند. در آن شرایط، مدیریت منابع آب از حالت متعارف خارج و بهره‌برداری از سد‌ها به لایه‌های مرده و استفاده از پمپاژ‌های کمکی برای تأمین نیاز‌ها محدود شده بود.

وضعیت نرمال منابع آبی

سخنگوی صنعت آب کشور گفت: امسال اما با ثبت متوسط کشوری 237 میلی‌متر بارش، وضعیت منابع آبی کشور در شاخص‌های آماری به حالت «نرمال» بازگشته است. در حالی که جنوب و غرب کشور شاهد بارش‌های مطلوب و حتی سرریز شدن برخی سد‌ها بوده‌اند، پراکندگی جغرافیایی بارش‌ها همچنان چالش‌برانگیز است.

بزرگ‌زاده افزود: 12 استان کشور شامل تهران، قم، مرکزی، یزد، سمنان، اصفهان، سیستان‌وبلوچستان، گیلان، قزوین، البرز، مازندران و چهارمحال‌وبختیاری، با وجود بهبود کلی وضعیت بارش در کشور، همچنان با پدیده کم‌بارشی مواجه هستند.

وی اظهار کرد: در حالی که میانگین پرشدگی سد‌های کشور حدود 58 درصد گزارش شده است، وضعیت در کلان‌شهر‌ها نگران‌کننده است؛ به عنوان مثال میزان پرشدگی سد‌های تأمین‌کننده آب تهران، تنها 29 درصد است. وضعیت در مشهد بسیار بدتر گزارش شده؛ به طوری که سد «دوستی» به عنوان منبع اصلی تأمین آب این کلان‌شهر، تنها سه درصد آب دارد.

وضعیت مطلوب سدهای برق‌آبی

سخنگوی صنعت آب کشور ادامه داد: وضعیت سدهای بزرگ زنجیره کارون (شامل گتوند، دز، شهید عباس‌پور، مسجدسلیمان، کارون 3 و 4) بسیار مطلوب است و با میانگین پرشدگی 81درصدی، به یکی از بازوهای اصلی وزارت نیرو در تأمین انرژی تبدیل شده‌ است.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: در حالی که آمارها از وضعیت نگران‌کننده ذخایر سدهای تأمین‌کننده آب شرب در برخی کلان‌شهرها حکایت دارد، وضعیت سدهای بزرگ حوزه برق‌آبی مطلوب گزارش می‌شود. او با بیان اینکه تأکید وزارت نیرو بر ضرورت مدیریت مصرف است و جیره‌بندی آب در دستور کار نیست، گفت: قطعی برنامه‌ریزی‌شده آب نداریم، البته حوادث احتمالی در شبکه توزیع نباید با جیره‌بندی اشتباه گرفته شود. اگرچه در سال‌های گذشته حوادثی نظیر رانش زمین در حاشیه سد‌ها یا چالش‌های فنی در برخی شهر‌ها مانند همدان و شهرکرد موجب بروز مشکلاتی در تأمین آب شده بود اما وضعیت فعلی شبکه با آن دوران متفاوت است و برنامه‌ای برای جیره‌بندی وجود ندارد.