آزادسازی صادرات، آن‌هم در شرایط جنگی قیمت تخم‌مرغ را به رکوردهای جدید رسانده و تا شانه‌ای 750 هزار تومان هم رسانده است.

به گزارش خبرنگار ما، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد؛ قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 720 تا 750 هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت هر دانه تخم‌مرغ معمولی بین 24 تا 25 هزار تومان است.

آزادسازی صادرات، در حالی که زخم عمیق جهش قیمت‌ها به دلیل حذف ارز ترجیحی وجود دارد آن‌هم در شرایط جنگی قیمت تخم‌مرغ را به رکوردهای جدید رسانده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از آزادسازی نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی، وزیر جهاد کشاورزی قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری را 230 هزار تومان اعلام کرده بود اما در ماه‌های ابتدائی، بازار مصرف توان پذیرش این قیمت‌ها را نداشت و تخم‌مرغ با نرخ‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌شد.

با این‌حال بررسی‌های میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران نیز نشان می‌دهد هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی بسته به کیفیت، وزن و محل عرضه، با قیمت‌هایی بین 600 تا 750 هزار تومان به فروش می‌رسد. در حالی که قیمت تخم‌مرغ اکنون به رکوردهای جدیدی رسیده، حدود یک ماه پیش هر شانه 30 عددی با نرخ مصوب

425 هزار تومان در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شد و در هفته‌های قبل از آن نیز قیمت این محصول حتی به کانال

300 هزار تومان و در مقاطعی به حدود 280 هزار تومان رسیده بود. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت تخم‌مرغ، باز شدن مسیر صادرات این محصول عنوان می‌شود.

صادرات؛ عامل گرانی

ابراهیم نژادرفیعی؛ کارشناس حوزه کشاورزی، در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره دلایل افزایش قیمت این محصول اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت تخم‌مرغ، صدور مجوز صادرات برای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار و از سوی دیگر، تولک‌بری گله‌ها توسط مرغداران برای کاهش تولید بوده است.»

وی افزود: «با توجه به اینکه قیمت تخم‌مرغ در هفته‌های گذشته به کمتر از قیمت تمام‌شده این محصول رسیده بود، وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات را صادر کرد، اما آثار این تصمیم به گونه‌ای بوده که اکنون قیمت تخم‌مرغ در بازار حتی از نرخ‌های تعیین‌شده نیز فراتر رفته است.»

این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: «تخم‌مرغ ارزان‌ترین منبع پروتئین حیوانی در سبد غذایی خانوارهاست و هرگونه افزایش قیمت آن، تأثیر مستقیمی بر هزینه معیشت مردم دارد. از این رو، تصمیم‌سازی‌ها در حوزه تنظیم بازار این محصول باید با دقت و آینده‌نگری بیشتری انجام شود.»

کاهش تولید در زمان جنگ!

همچنین سید فرزاد طلاکش؛ دبیر فدراسیون طیور، پیش‌تر اعلام کرده بود که طی هفته‌های اخیر بسیاری از مرغداران برای کاهش زیان ناشی از فروش تخم‌مرغ با قیمت‌های کمتر از نرخ تمام‌شده، بخشی از گله‌های مرغ تخم‌گذار را تولک برده و موقتاً از چرخه تولید خارج کرده‌اند؛ اقدامی که به کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت در بازار منجر شده است. گفتنی است، برخی مدیران دولت، بدون توجه به شرایط کشور، اجازه صادرات می‌دهند. مرغداران هم گویی به حال خود رها شده‌اند و در شرایطی که کشور به تولید نیاز دارد؛ از تولید خود کاسته‌اند که دلیل آن عدم مداخله دولت و وزارت جهادکشاورزی در تولید و بازار کالاهای معیشتی است. همه دولت‌ها حتی در دوره صلح هم به نفع مصرف‌کننده، در بازارهای معیشتی مداخله می‌کنند؛ چه برسد در زمان جنگ.