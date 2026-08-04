مدیرعامل آرامکو هشدار داد که در صورت ادامه انسداد تنگه هرمز، بازار جهانی هر هفته ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از دست خواهد

داد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ «امین ناصر» دیروز در یک کنفرانس خبری فوری، هشداری بی‌سابقه درباره آینده بازار انرژی صادر کرد و افزود که در صورت ادامه انسداد تنگه هرمز، بازار جهانی هر هفته ۱۰۰ میلیون بشکه نفت را از دست خواهد داد.

او با اشاره به آمارهای تکان‌دهنده تأکید کرد که این بحران به بزرگ‌ترین شوک عرضه انرژی در تاریخ تبدیل شده است.

بر اساس گزارش رویترز، در دو ماه گذشته به دلیل محاصره این گذرگاه استراتژیک، حدود

یک میلیارد بشکه نفت از چرخه عرضه جهانی خارج شده است. وضعیت ذخایر نفتی جهان نیز به شدت بحرانی توصیف شده است.

مدیرعامل آرامکو، هشدار داد که با تداوم این روند، پر کردن مجدد ذخایر جهانی حداقل ۱۸ ماه به طول خواهد انجامید.

ناصر افزود که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو و با فرض بازگشایی فوری تنگه هرمز، بازارهای انرژی ماه‌ها زمان نیاز دارند تا به تعادل

برسند.

مدیرعامل آرامکو تصریح کرد که کاهش شدید ذخایر، به ویژه برای فرآورده‌هایی مانند بنزین و سوخت جت، نگرانی‌های جدی برای تامین انرژی در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده است.

همچنین آمارهای ارائه شده توسط آرامکو نشان می‌دهد که تردد روزانه در تنگه هرمز از ۷۰ فروند کشتی به تنها دو تا پنج فروند کاهش یافته است. این در حالی است که بیش از ۶۰۰ شناور در منطقه گیر افتاده و ۲۴۰ فروند دیگر در انتظار ورود به خلیج‌فارس سرگردان هستند.

2/6 میلیارد بشکه نفت به بازار نرسید

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان اعلام کرد که بحران امنیتی در منطقه خلیج‌فارس موجب شده دو میلیارد و 600 میلیون بشکه نفت به بازارهای مصرف جهانی نرسد؛ رقمی که ابعاد قابل‌توجهی برای بازار جهانی انرژی دارد.

عدم عرضه دو میلیارد و 600 میلیون بشکه نفت خلیج‌فارس به بازار جهانی در طول پنج ماهه جنگ علیه ایران، معادل حدود 17 میلیون بشکه در روز می‌شود که با توجه به مصرف روزانه حدود

100 میلیون بشکه‌ای نفت جهان رقم بالایی محسوب می‌شود.

اهمیت این رقم در آن است که تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. بنابراین، وقتی بحران امنیتی باعث کاهش عبور نفتکش‌ها از این مسیر شود، حتی تولید نفتی که در میدان‌ها ادامه دارد نیز الزاماً نمی‌تواند بموقع به بازارهای مصرف برسد.

جهان در آستانه بحران نفتی

در چنین شرایطی، بازار با یک شوک همزمان عرضه و حمل‌ونقل مواجه می‌شود. کشورهای مصرف‌کننده برای جبران کسری ایجادشده به ذخایر تجاری، تولیدکنندگان خارج از منطقه و مسیرهای جایگزین انتقال نفت متوسل می‌شوند اما هرچه توقف عرضه نفت از منطقه خلیج‌فارس طولانی‌تر می‌شود نقش منابع و راه‌های جایگزین برای جبران این توقف کمتر و کمتر می‌شود.

بر این اساس عدد دو میلیارد و 600 میلیون بشکه بیش از آنکه صرفاً یک آمار مربوط به گذشته باشد؛ تصویری از حجم شکاف ایجادشده میان تولید و عرضه واقعی نفت به بازار ارائه می‌کند. ایران، اعلام کرده که عبور از تنگه هرمز، فقط با اجازه طرف ایرانی ممکن است. به عنوان مثال، به دنبال اظهارات وزیر نفت عراق درخصوص رایزنی کشورش با تهران برای عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، امروز وزارت نفت عراق از عبور نفتکش‌هایی از این آبراه خبر داد.

کاهش عرضه نفت از تنگه هرمز و باب‌المندب، آمریکا را در آستانه بحران قرار داده است. بر اساس آمارهای رسمی، ذخایر راهبردی آمریکا به

۳۰۴ میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده و کمتر از پنج میلیون با 300 میلیون بشکه؛ یعنی ورود به سطح بحران نفتی این کشور فاصله دارد. اسناد وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفتی راهبردی، سپر دفاعی آمریکا در برابر شوک‌های قیمتی‌ است؛ همان ذخایری که ترامپ برای پر کردنش، به آب و آتش می‌زند تا تنگه هرمز را باز کند.